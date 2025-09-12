北韓人「看韓劇就處決」是真的！ 聯合國人權報告認證

北韓國旗。（路透檔案照）

2025/09/12 21:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕過去有傳言指出，北韓人只因看韓劇就遭處決，現在12日發表的聯合國人權報告證實，北韓升高打壓人民自由，包括處決了觀看或者散布外國影劇的人。

《路透》12日報導，這份14頁的報告，是根據訪問300多名證人、逃出北韓的受害者證詞所寫成，披露出北韓政府進一步侵蝕人民自由。報告指出，在新科技協助下，北韓的社會監視自2014年已變得愈加無孔不入，懲罰也更為嚴苛，包括死刑罪行納入觀看韓劇等外國影劇之行為。

聯合國人權事務辦公室北韓事務負責人希南（James Heenan）在日內瓦舉行的簡報指出，自從新冠病毒疫情後，北韓為一般和政治罪行的處決人數已見增加，並有不明人數已因散布外國電視影集，包括熱門的南韓影劇，而被依新法處決。

這份報告是聯合國2014年報告認定北韓侵犯人權後，對這10年來北韓人權狀況的檢視。報告結論說，「在2015年實施的新法、政策和措施下，（北韓）公民在生活所有面向，已受到愈加嚴密的監視和控制」。

北韓駐日內瓦外交代表團以及駐倫敦大使館尚未回應此事。

