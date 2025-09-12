暗殺柯克凶手抓到了！竟是被老爸扭送警局 川普喊：判他死刑

美國民眾緬懷保守派評論員柯克（Charlie Kirk）。（美聯社）

2025/09/12 23:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在當地時間12日早上於福斯新聞晨間節目《Fox & Friends》透露，暗殺保守派評論員柯克（Charlie Kirk）的凶手已落網，而且是被他的父親舉報的。警方「高度確定」找到「他們正在尋找的人」。

柯克在當地時間10日於猶他谷大學演講時，子彈從約180公尺外屋頂射過來，正中他的頸部，凶手隨即逃逸，柯克則送醫傷重不治。警方超過24小時無法掌握凶手行蹤，有來自20個執法機構、數百名幹員加入追緝行動。

請繼續往下閱讀...

英媒《太陽報》今（12）日報導，川普提到，與嫌犯「非常親近」的人向當局舉報了他，透露凶手是遭父親親自送到警局自首，因為嫌犯向父親坦承自己殺了柯克。川普未透露凶嫌姓名，也不確定其是否隸屬於更大的犯罪組織，但呼籲，「我希望他被定罪，也希望他被判處死刑。」

據報導，聯邦調查局（FBI）暫不公布嫌犯的姓名，因為尚在追查相關線索與執行搜索令。川普昨天更發表公開悼念，宣布將追授柯克「總統自由勳章」，這是美國平民可獲得的最高榮譽，而儀式日期尚未公布。

《紐約郵報》則引述消息人士指稱，凶嫌是22歲猶他州當地男子，名字叫羅賓森（Tyler Robinson）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法