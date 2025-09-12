為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    暗殺柯克凶手抓到了！竟是被老爸扭送警局 川普喊：判他死刑

    美國民眾緬懷保守派評論員柯克（Charlie Kirk）。（美聯社）

    美國民眾緬懷保守派評論員柯克（Charlie Kirk）。（美聯社）

    2025/09/12 23:14

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在當地時間12日早上於福斯新聞晨間節目《Fox & Friends》透露，暗殺保守派評論員柯克（Charlie Kirk）的凶手已落網，而且是被他的父親舉報的。警方「高度確定」找到「他們正在尋找的人」。

    柯克在當地時間10日於猶他谷大學演講時，子彈從約180公尺外屋頂射過來，正中他的頸部，凶手隨即逃逸，柯克則送醫傷重不治。警方超過24小時無法掌握凶手行蹤，有來自20個執法機構、數百名幹員加入追緝行動。

    英媒《太陽報》今（12）日報導，川普提到，與嫌犯「非常親近」的人向當局舉報了他，透露凶手是遭父親親自送到警局自首，因為嫌犯向父親坦承自己殺了柯克。川普未透露凶嫌姓名，也不確定其是否隸屬於更大的犯罪組織，但呼籲，「我希望他被定罪，也希望他被判處死刑。」

    據報導，聯邦調查局（FBI）暫不公布嫌犯的姓名，因為尚在追查相關線索與執行搜索令。川普昨天更發表公開悼念，宣布將追授柯克「總統自由勳章」，這是美國平民可獲得的最高榮譽，而儀式日期尚未公布。

    《紐約郵報》則引述消息人士指稱，凶嫌是22歲猶他州當地男子，名字叫羅賓森（Tyler Robinson）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播