抵制外部干預 太平洋島國論壇新規定 澳媒：對中國一大打擊

太平洋島國論壇峰會成員國領袖12日同意一項新框架，允許非成員國以「戰略夥伴」參與該論壇。（法新社）

2025/09/12 21:39

〔編譯管淑平／綜合報導〕索羅門群島主辦今年的太平洋島國論壇（PIF），發生北京施壓排除邀請台灣的爭議後，該論壇成員國領袖12日同意一項新框架，允許非成員國以「戰略夥伴」參與該論壇，同時維持攸關台灣與會的1992年領袖決議。「澳洲廣播公司」（ABC）報導，這次會議結果是對中國企圖排除台灣的一大打擊。

由18個國家組成的太平洋島國論壇，與會各國領袖經過閉門會談後，做出這項結論。「法新社」報導，論壇公報形容會上針對外部夥伴關係，進行了「強而有力的交流」，成員國領袖同意一項新架構，允許非成員國以「戰略夥伴」身分參加未來的論壇會議。可能的戰略夥伴需要提出申請參與會議，並且滿足一些條件，包括是主權國家、政治共同體（如歐盟），或者為跨政府組織。

根據「紐西蘭國家廣播電台」（RNZ）報導，夥伴國將依參與程度分為兩級，第一級夥伴為在論壇所有戰略領域有開發合作或投資者，第二級夥伴為對特定計畫有相關捐助者。明年的主辦國、台灣邦交國帛琉已經表示，所有國家都將受到歡迎。

澳廣新聞網以「太平洋領袖重新確認支持台灣參與區域論壇的權利」為題報導，指與會領袖公開支持台灣的參與，儘管用詞較為含蓄，其表明更全面檢視區域夥伴關係之安排，並不影響台灣的地位，並在公報中聲明「維持1992年關於發展夥伴的領袖決議」。

一名太平洋島國政府人士表示，只要台灣仍維持太平洋國家盟邦，就「不可能」實際上將之逐出。澳廣認為，這個結果是對中國力圖利用其對太平洋與日俱增的影響力，設法邊緣化、在任何區域會議排除台灣的一大打擊。

太平洋島國論壇除了成員國之外，通常會有數十個國家以觀察員或對話夥伴身分出席，但今年索羅門群島爆出遭北京施壓、排除邀請台灣與會的爭議後，進一步決定對美國、中國等21個捐助國都不邀請出席。紐西蘭、帛琉都曾表示，「明顯」、「絕對」有外部勢力在干預論壇峰會。

