    首頁　>　國際

    以色列飯店爆恐攻！員工高喊「真主至大」 刺傷餐廳2顧客

    以色列某家飯店12日發生恐怖攻擊。（歐新社）

    以色列某家飯店12日發生恐怖攻擊。（歐新社）

    2025/09/12 22:07

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列首都耶路撒冷祖巴基布茲（Kibbutz Tzuba）某間飯店今（12）日有工一邊高喊「真主至大（Allahu akbar）」，一邊在餐廳內發動攻擊，2名顧客遭刺傷。

    英媒《每日郵報》報導，這2名受傷的顧客分別是60歲及23歲男子。救護人員獲報緊急趕到現場，將2名傷者送往當地醫院救治。據了解，凶嫌42歲、來自舒阿法特（Shuafat）難民營的居民。

    而當地媒體報導，這名凶手擁有刑事前科，曾因投擲石塊被定罪，這次他是以外包洗碗工的身分受雇。警方說，案發現場有1名來自以色列南部、當時正在飯店休假的警察，當場將恐怖份子制伏。

    這名警察說，「我當時正在飯店參加家庭聚會，看到一群人驚慌逃跑，馬上意識到出事了。我立刻呼籲大家冷靜、不要奔跑，然後拔槍並表明自己是警察，衝向人群逃出的方向。」

    警察提到，「為了減少對其他民眾的風險，我沒有開槍，僅用徒手制服恐怖份子。在其他人的幫助下，我們把他按倒且銬上手銬。」目擊者指出，嫌犯在行凶前高喊著「Allahu akbar（真主至大）」。

