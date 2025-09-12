為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普自誇結束6戰爭值得和平獎！諾獎委員會：不受外界影響

    遭哈瑪斯綁架的以色列人質家屬，拿著象徵川普獲得諾貝爾和平獎的標語牌，要求立即結束戰爭、釋放所有人質。（路透檔案照）

    遭哈瑪斯綁架的以色列人質家屬，拿著象徵川普獲得諾貝爾和平獎的標語牌，要求立即結束戰爭、釋放所有人質。（路透檔案照）

    2025/09/12 18:55

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普多次表示，自己上任以來斡旋結束了6場戰爭，值得獲得諾貝爾和平獎。《法新社》12日報導，頒發該獎項的挪威諾貝爾委員會表示，其決策獨立，不會受外界影響。

    挪威諾貝爾委員會秘書長哈普威金（Kristian Berg Harpviken）在奧斯陸接受《法新社》訪問表示，「我們當然注意到媒體大量關注某些特定候選人，但是那真的不影響委員會正在進行的討論」，他強調，該委員會是依據每位被提名者本身的功績來考量。

    川普表示自己上任以來，結束了6場戰爭，值得獲得和平獎，並指以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）等人已提名、或支持他獲此獎。

    今年的諾貝爾和平獎得主將於10月10日公布。要角逐今年的和平獎，提名截止時間為1月31日，當時川普上任僅11天，若要趕上此時程提名川普，要嘛動作須異常迅速，或者有先見之明。

    挪威諾貝爾委員會五名委員雖然由挪威國會提名，但是委員會堅持其決策獨立，不受黨派政治和政府影響。不過，2010年諾貝爾和平獎頒給中國異議人士劉曉波，曾引發奧斯陸與北京關係降到冰點多年。對此，哈普威金說，「諾貝爾委員會完全獨立行事，不容許在考量各個候選人時，將這些問題納入考慮」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播