川普自誇結束6戰爭值得和平獎！諾獎委員會：不受外界影響

2025/09/12 18:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普多次表示，自己上任以來斡旋結束了6場戰爭，值得獲得諾貝爾和平獎。《法新社》12日報導，頒發該獎項的挪威諾貝爾委員會表示，其決策獨立，不會受外界影響。

挪威諾貝爾委員會秘書長哈普威金（Kristian Berg Harpviken）在奧斯陸接受《法新社》訪問表示，「我們當然注意到媒體大量關注某些特定候選人，但是那真的不影響委員會正在進行的討論」，他強調，該委員會是依據每位被提名者本身的功績來考量。

川普表示自己上任以來，結束了6場戰爭，值得獲得和平獎，並指以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）等人已提名、或支持他獲此獎。

今年的諾貝爾和平獎得主將於10月10日公布。要角逐今年的和平獎，提名截止時間為1月31日，當時川普上任僅11天，若要趕上此時程提名川普，要嘛動作須異常迅速，或者有先見之明。

挪威諾貝爾委員會五名委員雖然由挪威國會提名，但是委員會堅持其決策獨立，不受黨派政治和政府影響。不過，2010年諾貝爾和平獎頒給中國異議人士劉曉波，曾引發奧斯陸與北京關係降到冰點多年。對此，哈普威金說，「諾貝爾委員會完全獨立行事，不容許在考量各個候選人時，將這些問題納入考慮」。

