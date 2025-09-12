為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    日本「老」創紀錄！超過百歲人瑞近10萬人 女性占88％

    東京街頭的人們。（歐新社檔案照）

    2025/09/12 19:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕根據日本厚生勞動省12日公佈的數據，日本全國現有9萬9763名年齡至少100歲的人瑞，創下歷來最高創紀錄，也是連續55年增加；其中女性佔了88%。

    《共同社》報導，厚生勞動省依照1日為止的居民基本登記冊，統計今年「老人日」9月15日之際，年齡達百歲的老年人口。與去年相比，今年增加4644人，是連續55年增加，其中女性8萬7784人，約佔總數的88%，男性為1萬1979人。

    今年男、女百歲以上人瑞，各增加818、3826人。根據厚勞省統計，目前每10萬人口中，80.58人是百歲以上。2024年日本人平均壽命為女性87.13歲、男性81.09歲。目前日本最高齡人瑞是是奈良縣大和郡山市的一名114歲婦人賀川滋子（Shigeko Kagawa）。

    《法新社》報導指出，這份統計凸顯日本的人口老化和減少危機。官方上月數據顯示，去年日本籍人口減少超過90萬人，創下最大跌幅紀錄。日本首相石破茂曾形容，日本低出生率是一場「無聲的緊急事態」，並承諾透過彈性工時、免費托育等「家庭友善」措施，試圖扭轉人口老化和減少趨勢，不過，政府這方面的努力，迄今尚未有具有意義的成果。

