為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    強風襲日本東京港！「4噸貨櫃」倒塌砸人 釀1死1傷

    東京港貨櫃碼頭11日下午發生倒塌意外。（翻攝自X）

    東京港貨櫃碼頭11日下午發生倒塌意外。（翻攝自X）

    2025/09/12 18:41

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京大田區的東京港碼頭昨（11）日發生貨櫃倒塌工安意外，1名作業員遭壓在底下身亡，另有1人受傷。日本氣象廳今天到現場調查提到，「強風可能是造成貨櫃倒塌的原因之一。」

    NHK新聞》今天報導，據警視廳指出，意外發生於昨天下午約3點半，地點為東京大田區令和島的東京港貨櫃碼頭。當時共有5個貨櫃倒塌，正在作業的41歲男性工人，被壓在底下且不幸死亡；附近另有60多歲的男性遭到貨櫃砸中，胸部挫傷。

    據了解，死亡的工人當時正在駕駛叉式起重機，而重約4噸的貨櫃斜倒下來，直接壓向駕駛座，導致他不幸身亡。昨天下午3點半左右，當地有強烈雨雲通過，現場也觀測到雷擊，氣象廳研判，「貨櫃倒塌的原因之一很可能是強風所致。我們將持續分析收集到的資訊，進一步調查當時到底吹的是什麼樣的風。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播