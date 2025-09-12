強風襲日本東京港！「4噸貨櫃」倒塌砸人 釀1死1傷

東京港貨櫃碼頭11日下午發生倒塌意外。（翻攝自X）

2025/09/12 18:41

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京大田區的東京港碼頭昨（11）日發生貨櫃倒塌工安意外，1名作業員遭壓在底下身亡，另有1人受傷。日本氣象廳今天到現場調查提到，「強風可能是造成貨櫃倒塌的原因之一。」

《NHK新聞》今天報導，據警視廳指出，意外發生於昨天下午約3點半，地點為東京大田區令和島的東京港貨櫃碼頭。當時共有5個貨櫃倒塌，正在作業的41歲男性工人，被壓在底下且不幸死亡；附近另有60多歲的男性遭到貨櫃砸中，胸部挫傷。

據了解，死亡的工人當時正在駕駛叉式起重機，而重約4噸的貨櫃斜倒下來，直接壓向駕駛座，導致他不幸身亡。昨天下午3點半左右，當地有強烈雨雲通過，現場也觀測到雷擊，氣象廳研判，「貨櫃倒塌的原因之一很可能是強風所致。我們將持續分析收集到的資訊，進一步調查當時到底吹的是什麼樣的風。」

