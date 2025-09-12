柯克遇刺網路謠言滿天飛 猶他州長：注意中俄趁機煽動暴力

美國猶他州民眾11日以燭光追悼遭槍擊身亡的政治評論員柯克。（美聯社）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國知名保守派政治評論家柯克（Charlie Kirk）當眾遭槍殺身亡事件後，猶他州長考克斯（Spencer Cox）11日警告，中國、俄羅斯等美國的對手正藉機散布不實訊息，煽動暴力，呼籲民眾不要輕信。

《新聞週刊》11日報導，美國保守派新星、同時也是川普重要政治盟友柯克，在猶他州猶他谷大學演講時遭槍擊，震撼美國政壇，兩黨同聲譴責之際，也暴露出美國社會左派、右派支持者之間的深刻裂痕，部分評論家已警告這起事件可能挑起暴力循環。

考克斯11日在記者會說明案件調查進度時表示，他對「那些花很多時間在社群媒體上的人」，有一點提醒，就是美國對手正藉由社群媒體散布不實資訊，煽動暴力。

他說，「我們正在追蹤大量不實資訊」，「我們看到我們的對手想要出現暴力」，並點名中國、俄羅斯，「有來自俄國、中國以及世界各地的機器人帳號，正設法灌輸不實資訊，並且慫恿暴力」；他呼籲民眾，忽略這些資訊，不要被煽動陷入暴力循環。考克斯並未進一步說明，只表示之後會公布更多訊息。

曾在歐巴馬政府擔任國土安全部官員的哈佛大學甘迺迪政府學院教授凱伊姆（Juliette Kayyem）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，在外界對槍手身分和動機還一無所知之際，網路上已充斥各種涉及某些團體、身分、性別認同的不實指控，「這正是中國與俄羅斯乘隙而入的地方」，藉此讓美國人彼此對立。

新聞週刊報導指出，社群媒體發文可能放大極端的聲音，之前被視為邊緣的觀點，現在找到更廣泛的受眾。過去美國情報評估已揭露，俄國、中國和伊朗干預美國政治，有來自這三國的網路行為者涉及其中。這三國一貫否認這類指控。

