即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　國際

    人妻崩潰！48歲丈夫出軌 對象竟是「從小看到大」鄰居23歲女兒

    女子控訴結縭22年的丈夫竟與住家附近、年僅23歲的鄰居女孩發生不倫戀。示意圖，與新聞當事人無關。（法新社）

    女子控訴結縭22年的丈夫竟與住家附近、年僅23歲的鄰居女孩發生不倫戀。示意圖，與新聞當事人無關。（法新社）

    2025/09/12 17:33

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名46歲女子近日投書《太陽報》（The Sun）旗下的「Dear Deidre」專欄，控訴結縭22年的丈夫竟與住家附近、年僅23歲的鄰居女孩發生不倫戀，對方不僅是她「從小看到大」的鄰居，更是家族朋友的女兒，事件曝光後，不僅讓她感到極度噁心與羞辱，連整條街都陷入八卦風波。

    女事主表示，自己與48歲丈夫婚後育有兩名子女，感情穩定。然而近幾個月，她察覺丈夫行徑異常，不僅對手機變得神秘，還經常晚歸、在家也顯得心不在焉。雖然心中曾浮現「外遇」的念頭，但她萬萬沒想到，出軌對象竟是住在幾戶之外的鄰居女孩。

    她痛心指出，這名女子今年僅23歲，從小就在她眼皮底下長大，雙方家長更是多年的好友。整件事是在鄰居女孩的母親某天淚眼汪汪地登門告知後才揭露。當她質問丈夫時，對方沒有否認，反而當場痛哭，坦承雙方已經維持了長達6個月的婚外情。不過丈夫聲稱已經斷絕來往，並表示懊悔，希望能修復婚姻。

    但原諒並非易事。女子坦言，腦中不斷浮現他們在一起的畫面，內心充滿噁心與厭惡。更讓她難以接受的是，這場婚外情不僅摧毀了她對丈夫的信任，也破壞了與鄰居多年的友誼，整條街更因此成為流言的溫床，讓她幾近崩潰，陷入是否應該繼續婚姻的掙扎中。

    對此，「Dear Deidre」專欄回應表示，女子的痛苦完全可以理解，丈夫雖表現出懊悔之情，但要重建信任，勢必需付出誠實、時間與努力。建議她可以考慮尋求婚姻諮商，並強調：「不論最終選擇原諒或離開，都應將自己的幸福與尊嚴擺在第一位。」

