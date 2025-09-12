為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普稱俄無人機闖波蘭空域是「失誤」 波蘭回嗆才不是

    波蘭總理圖斯克否認日前俄國無人機入侵波國空域是失誤。圖為圖斯克11日抵達華沙記者會現場。（法新社）

    波蘭總理圖斯克否認日前俄國無人機入侵波國空域是失誤。圖為圖斯克11日抵達華沙記者會現場。（法新社）

    2025/09/12 16:59

    〔編譯張沛元／綜合報導〕針對美國總統川普指稱俄羅斯無人機本週稍早侵入北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭的領空可能只是意外，包括波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在內的波國政府高層紛紛出面強調，俄國絕非一時失誤。

    圖斯克12日在X上發文說，他們也希望針對波蘭的無人機攻擊是失誤，「但並非如此。我們心知肚明。」

    圖斯克的表態是回應川普11日晚間的發言。川普當時在白宮告訴記者，俄羅斯無人機入侵波蘭領空「可能是個失誤」，他對整個情況感到不開心也不高興，希望事情落幕。

    在此之前，波蘭國防部副部長湯姆奇克（Cezary Tomczyk）與外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）也出面直指「不是失誤」。

    湯姆奇克告訴波蘭當地電視台Polsat News：「我認為今天應該向川普總統傳達1項訊息，（就是，俄國無人機侵入波蘭空域）不可能是失誤，這是俄羅斯的蓄意攻擊。」西科爾斯基則直接表示，「不，不是失誤。」

    波蘭10日在北約組織盟國的飛機的支援下，擊落侵入其領空的俄羅斯無人機，為俄烏開戰以來北約成員國首度開火。

