為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    自民黨總裁之爭激烈！ 共同社：小泉進次郎「基本上確定」參選

    來自政治世家的小泉進次郎，有非常高機會再次挑戰自民黨總裁大位。（路透）

    來自政治世家的小泉進次郎，有非常高機會再次挑戰自民黨總裁大位。（路透）

    2025/09/12 16:05

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在石破茂主動請辭後，日本自民黨即將迎來關鍵的總裁選舉。《共同社》12日引述多名相關人士透露，農林水產大臣小泉進次郎基本上已決定參選，準備在13日與家鄉神奈川縣橫須賀市的支持者等磋商，最快下週的下半週召開記者會，正在展開協調。

    據報導，在去年的自民黨總裁選舉中，小泉進次郎因得票數位列第3而落敗，此次將再度挑戰。他是繼官房長官林芳正後第2個基本上決定參選的內閣幕僚。總裁選舉很可能是由前經濟安全保障擔當相高市早苗等5人展開爭奪。

    小泉在12日的記者會上就競選黨總裁表示：「政治家要立足的地方是家鄉。我將在傾聽橫須賀和三浦人民意見的基礎上，做出最後判斷。」自民黨神奈川縣支部聯合會的幹事長梅澤裕之對小泉參選則表示期待。

    小泉談及黨內針對石破茂辭職後產生裂痕一事指出，「自民黨處於危機之中。治療傷痕、團結一致向前邁進是緊要難題」。

    去年總裁選舉第1輪投票中，小泉在9名候選人中位列第3，未能進入最終投票，但獲得最多的議員票。石破茂政權中，小泉被任命為選舉對策委員長，但因去年10月眾院選舉大敗而引咎辭職。今年5月，他的宣傳能力被看好，接替因失言而被撤換的江藤拓，出任農相。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播