為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國女老闆看中男下屬！竟丟1200萬讓夫妻離婚......下場慘了

    中國重慶一名女老闆，看上新進公司的男下屬，竟直接轉帳300萬元人民幣（約新台幣1270萬元）給下屬的妻子，要他們離婚。示意圖，與新聞當事人無關。（美聯社）

    中國重慶一名女老闆，看上新進公司的男下屬，竟直接轉帳300萬元人民幣（約新台幣1270萬元）給下屬的妻子，要他們離婚。示意圖，與新聞當事人無關。（美聯社）

    2025/09/12 16:13

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶一名女老闆，看上新進公司的男下屬，竟直接轉帳300萬元人民幣（約新台幣1270萬元）給下屬的妻子，要他們離婚。沒想到她與下屬相處一段時間後，發覺兩人不適合分手，竟要向下屬前妻討回300萬人民幣，而鬧上法院。一審判決前妻應歸還，不過二審認為悖於誠信，撤銷一審判決，並駁回女老闆的訴求。

    綜合中媒報導，朱姓女老闆在重慶經營一間公司，看上了剛入職的何男，兩人在工作來往過程建立起感情，並有意共組家庭。於是朱女向何男元配陳女轉帳300萬元人民幣，當作補償金以及子女撫養費用，讓她與何男離婚。

    沒想到，與何男相處一段時間後，朱女發現兩人不適合，分開後她竟向陳女索討300萬元，於是將此事鬧上法院。

    報導指，一審法院認為，該款項違背社會公序良俗，為無效贈與，判決陳女應歸還；不過，何男與陳女提起上訴後，二審認為，朱女無法證明300萬為贈與，應是陳女的離婚補償金與子女撫養費，朱女給付後又主張無效要求返還，更是有違公序良俗，悖於誠信，最終駁回朱女全部訴求。

    消息傳出後，引發中國網友熱議。網友紛紛在相關新聞下留言表示：「拆散別人家庭，事後還反悔」、「這對夫妻人生贏家，著手復婚；女老闆人財兩空，悔恨當初」、「看來這一年中，小夥子表現不佳啊」、「前妻拿了300萬開開心心」、「一審是哪個傻X判的」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播