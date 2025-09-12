中國女老闆看中男下屬！竟丟1200萬讓夫妻離婚......下場慘了

中國重慶一名女老闆，看上新進公司的男下屬，竟直接轉帳300萬元人民幣（約新台幣1270萬元）給下屬的妻子，要他們離婚。示意圖，與新聞當事人無關。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶一名女老闆，看上新進公司的男下屬，竟直接轉帳300萬元人民幣（約新台幣1270萬元）給下屬的妻子，要他們離婚。沒想到她與下屬相處一段時間後，發覺兩人不適合分手，竟要向下屬前妻討回300萬人民幣，而鬧上法院。一審判決前妻應歸還，不過二審認為悖於誠信，撤銷一審判決，並駁回女老闆的訴求。

綜合中媒報導，朱姓女老闆在重慶經營一間公司，看上了剛入職的何男，兩人在工作來往過程建立起感情，並有意共組家庭。於是朱女向何男元配陳女轉帳300萬元人民幣，當作補償金以及子女撫養費用，讓她與何男離婚。

沒想到，與何男相處一段時間後，朱女發現兩人不適合，分開後她竟向陳女索討300萬元，於是將此事鬧上法院。

報導指，一審法院認為，該款項違背社會公序良俗，為無效贈與，判決陳女應歸還；不過，何男與陳女提起上訴後，二審認為，朱女無法證明300萬為贈與，應是陳女的離婚補償金與子女撫養費，朱女給付後又主張無效要求返還，更是有違公序良俗，悖於誠信，最終駁回朱女全部訴求。

消息傳出後，引發中國網友熱議。網友紛紛在相關新聞下留言表示：「拆散別人家庭，事後還反悔」、「這對夫妻人生贏家，著手復婚；女老闆人財兩空，悔恨當初」、「看來這一年中，小夥子表現不佳啊」、「前妻拿了300萬開開心心」、「一審是哪個傻X判的」。

