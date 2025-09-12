英國重回歐盟？ 英內閣官員：有生之年不可能

英國政府內閣辦公室負責對歐盟關係副部長湯瑪斯－西蒙茲表示，在他有生之年，英國重返歐盟的可能性微乎其微。（法新社）

2025/09/12 15:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在英國2016年公投脫離歐盟，到啟動及完成程序之間，英歐雙方都在人員和貨品流動上感受到巨大障礙，也激起英國是否重回歐盟的聲音。然而，英國政府內閣辦公室負責對歐盟關係副部長湯瑪斯－西蒙茲（Nick Thomas-Symonds）表示，儘管他促成英歐關係的緩和，但在他有生之年，英國不可能重新加入歐盟。

英國《衛報》12日報導，湯瑪斯－西蒙茲在該報的播客（Podcast）節目「政治週報」（Politics Weekly）中被問到，英國脫歐是否可能在短時間內逆轉時，他稱自己無法想像，「我能說的是，從2024年（國會）大選後，我在民主授權下所執行的工作，是建立（英歐）更緊密、更具建設性的關係」。

請繼續往下閱讀...

湯瑪斯－西蒙茲補充道，在英歐重啟關係後，「我現在要做的就是建立這種新的戰略夥伴關係」。

湯瑪斯－西蒙茲的言論凸顯英國政府高層的一種觀點，即英國可能永遠不會再加入歐盟，這在很大程度上是因為自英國脫歐以來歐盟所發生的巨大變化。

至於英國是否重新加入關稅同盟或歐洲單一市場，湯瑪斯－西蒙茲則表示：「我們（工黨政府）已承諾不會重新加入單一市場或關稅同盟，也不會回到自由流動的模式，這一點至今仍未改變。」經濟學家認為，加入關稅同盟或歐洲單一市場將促進英國經濟成長。

湯瑪斯－西蒙茲是首相施凱爾最親密的內閣盟友之一，上任第1年，他穿梭於歐洲各國之間，就一項旨在加強英歐之間關係的框架協議細節進行談判。施凱爾5月宣布這項協議延長英國水域的捕魚配額，並將英吉利海峽兩岸的碳排放交易機制連結起來。

更重要的是，施凱爾還賦予湯瑪斯－西蒙茲與歐盟各國就青年流動和農產品貿易等新協議進行談判的職權。英歐關係改善的成果之一是與法國達成的遣返協議，該協議允許英國每週遣返最多50名跨越英吉利海峽的尋求庇護者；作為交換，英國將接收另外50名與英國有聯繫的尋求庇護者。

這項協議及另一項單獨的協議，即法國當局應開始攔截距其海岸300公尺以內的小型船隻，但由於巴黎內閣最近倒台，這些協議岌岌可危。然而，湯瑪斯－西蒙茲堅稱，在得到法國總統馬克宏的保證後，這兩項協議都將生效。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法