英國哈利王子應邀訪問基輔 承諾協助烏戰數千重傷軍人

2025/09/12 15:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》12日獨家報導，英國哈利王子及其「永不屈服運動會基金會」（Invictus Games Foundation）團隊受邀訪問烏克蘭首都基輔，表示他希望「盡一切可能」幫助在與俄羅斯3年戰爭中受重傷的數千名軍人康復。

據報導，在訪問基輔期間，哈利王子及其「永不屈服運動會基金會」團隊詳細介紹支持傷患復原的措施，最終目標是為烏克蘭所有地區都提供協助。根據今年稍早估計，烏俄戰爭已造成13萬人永久殘疾，基輔政府現已將體育復健當成退伍軍人援助政策的核心。

哈利王子在前往基輔的夜班火車上接受《衛報》採訪時表示：「我們無法阻止戰爭，但我們能做的就是竭盡所能幫助災後重建。我們可以繼續以人性化的方式看待這場戰爭中的人們，以及他們正在經歷的一切。我們必須讓這場戰爭始終縈繞在人們的腦海中。我希望這次訪問能讓人們深刻地體會到這一點，因為人們很容易對正在發生的事情變得麻木。」

哈利王子說，他最初是應烏克蘭利維夫超級人類創傷中心（Superhumans Trauma Centre ）創辦人兼執行長魯德涅娃（Olga Rudnieva）邀請前往基輔，該中心專門治療受傷的截肢者。他於4月訪問該中心，幾個月前又在美國偶遇魯德涅娃。

哈利王子透露，當時他問魯德涅娃自己能幫上什麼忙，而她說「你能帶來的最大影響就是來基輔」，之後他與妻子及英國政府確認沒問題後，就收到正式邀請，「在利維夫，你很少看到戰爭的痕跡。那裡離（戰場）又遠又西邊，但在基輔，這是我們第一次親眼目睹戰爭的真正破壞」。

烏克蘭於2017年首次參加「永不屈服運動會」，但自從與俄國的衝突爆發以來，人們對這項由哈利王子於2014年創辦、旨在讓受傷退伍軍人參加體育賽事的熱情和需求急劇增長。

哈利王子還記得2年前烏克蘭隊在海牙運動會上受到的熱烈歡迎，「這真是太了不起了。每位參賽者都長途跋涉來到那屆比賽，但其他參賽國家中沒有人會重返戰場。這就是為什麼烏克蘭人脫穎而出的原因，每個人都對他們產生了強烈的共鳴」。

此次訪問基輔期間，哈利王子將參觀烏克蘭二戰國家歷史博物館，預計將與200名受邀老兵共度時光。

