    首頁　>　國際

    柯克案追兇遭AI攪局！假照片騙倒警察 聊天機器人亂點兇嫌

    一張對比圖清楚揭示了AI假照片的危害。左側為FBI發布的真實但模糊的「關係人」影像；中間與右側兩張看似清晰的照片，則完全是由AI生成的偽造圖像，不僅憑空捏造了嫌犯的五官，甚至添加了不存在的配件，嚴重誤導調查。　（圖：FOX 13 News）

    2025/09/12 14:51

    〔編譯陳成良／綜合報導〕追查美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺案的行動，正遭受一場史無前例的AI假訊息危機雙面夾擊。從AI生成的「假嫌犯照片」到AI聊天機器人編造的「虛假敘事」，正嚴重干擾調查並撕裂社會。

    根據猶他州「福斯13台新聞網」（FOX 13 News）報導，在聯邦調查局（FBI）11日發布較為模糊的「關係人」照片後，部分民眾試圖用AI工具「強化」照片，結果卻生成了與原始影像細節完全不符的假照片。AI不僅捏造了清晰的五官，甚至添加了一支原始照片中沒有的手錶。

    更令人錯愕的是，猶他州華盛頓郡警長辦公室的臉書專頁，竟也轉發了一張AI生成的假照片，並稱其「比媒體上看到的其他影像清晰得多」。該貼文在被指出是偽造後，警長辦公室僅加上免責聲明，卻拒絕刪除。前警察局長布爾曼（Jim Bueermann）嚴厲警告：「你正在妨礙刑事調查，即使這可能不是你的本意。」

    另一方面，根據《法新社》報導，AI聊天機器人則成為了另一條戰線上的混亂製造者。監管機構「NewsGuard」發現，AI聊天機器人Perplexity竟謊稱柯克從未中槍且「依然在世」。而馬斯克（Elon Musk）旗下的AI聊天機器人Grok，更稱瘋傳的真實行刺影片是「搞笑迷因」，並謊稱一位名為馬林森（Michael Mallinson）的民主黨人是兇手，錯誤地將消息來源歸於CNN等媒體。事實上，馬林森是一名住在多倫多的77歲退休加拿大銀行家。

    《法新社》警告，此亂象也催生了研究人員所稱的「騙子紅利」（liar's dividend）。陰謀論者正利用AI工具的存在，反過來毫無根據地主張真實的行刺影片是AI生成的，以此質疑整起事件的真實性。

    加州大學柏克萊分校教授法里德（Hany Farid）指出：「這是假內容如何混淆視聽，進而讓合法內容受到質疑的例證。」

    細節對比圖顯示，FBI的真實影像（左）中手部極為模糊，而AI生成的假照片（右）則憑空捏造出一個看似清晰、但皮膚質感平滑失真的手部，還添加了一支原始照片中沒有的手錶。（圖：FOX 13 News）

