    首頁　>　國際

    仇恨事件大增150％！澳洲報告：反穆斯林情緒達「前所未有程度」

    澳洲總理艾班尼斯12日在記者會上談論如何應對國內的伊斯蘭恐懼症。（路透）

    2025/09/12 15:08

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」纏鬥近2年，澳洲一份「伊斯蘭恐懼症」報告指出，澳洲境內敵視穆斯林的程度已達「前所未有的程度」，總理艾班尼斯已表示將採納該報告建議。

    《路透》報導，澳洲政府打擊「伊斯蘭恐懼症」特使馬利克（Aftab Malik）12日發布一份獨立報告，指敵視穆斯林已在澳洲逐漸正常化，以至於很多事件甚至沒有被報導，「現實情況是，澳洲的伊斯蘭恐懼症一直存在，有時被忽視，有時被否認，但從未徹底解決」。

    馬利克進一步說明：「我們看到公開辱罵、羞辱塗鴉，我們看到穆斯林婦女和兒童成為攻擊目標，不是因為他們做了什麼，而是因為他們的身份和穿著。」

    這份長達60頁的報告向政府提出54項建議，包括設立調查機構，以審查基於宗教的歧視，以及伊斯蘭恐懼症對社會凝聚力和民主的影響。

    自從以色列2023年10月7日對哈瑪斯組織的攻擊發動報復以來，澳洲的反猶太主義和伊斯蘭恐懼症事件激增。馬利克去年被任命，負責針對反穆斯林仇恨提出建議措施。

    據報導，自以哈衝突爆發以來，截至2024年11月，澳洲相關仇恨事件增加150％。

    艾班尼斯表示，基於宗教信仰針對澳洲人的歧視是對國家核心價值的攻擊，他將「認真考慮」該報告的建議，「澳洲人應該能夠在任何社區感到安全，我們必須消除導致伊斯蘭恐懼症和社會分裂的仇恨、恐懼和偏見」。

    艾班尼斯還任命一位反猶太主義特使，其7月發布的報告建議削減未能保護猶太學生的大學經費，並對簽證申請人和非公民進行極端主義觀點篩選。

