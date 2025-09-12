中俄網軍介入！猶他州長警告：敵國正利用柯克案「煽動暴力」

猶他州長點名中國等敵對國家，正利用網路網軍散播假訊息，意圖在美國煽動暴力；示意圖。（圖取自Pixabay免費圖庫）

2025/09/12 14:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，在保守派評論家柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡引發全美震驚之際，猶他州州長考克斯（Spencer Cox）發出嚴厲警告，稱美國的敵對國家，正試圖利用網路假訊息來煽動暴力。

這起謀殺案雖受到美國兩黨領袖的同聲譴責，卻也暴露了左右派支持者間的深刻分歧，《新聞週刊》指出，部分評論員已對暴力惡性循環的可能性提出警告。

考克斯州長11日在更新追兇進度的記者會上，特別向「那些花費大量時間在社群媒體上的人」發出呼籲。他表示：「我們正在追蹤數量龐大的假訊息。我們所看到的是，我們的敵對國家想要暴力。」

他更直接點名：「我們有來自俄羅斯、中國，來自世界各地的網軍（bots），它們正試圖灌輸假訊息並鼓勵暴力。我會鼓勵各位忽略它們，關掉那些資訊流。」考克斯引用柯克生前的話說，當情況變糟時，我們應該放下手機，多花點時間陪伴家人。

專家：敵國正「填補真空」撕裂美國

哈佛大學甘迺迪學院教授、曾在歐巴馬政府擔任國土安全官員的凱耶姆（Juliette Kayyem）向美國有線電視新聞網（CNN）表達了類似的擔憂。她指出，在兇手的身份與動機都尚不清楚時，各種未經證實的指控甚囂塵上。

凱耶姆說：「這正是中國與俄羅斯填補真空的空間，它們透過證實這些讓美國人相互對立的敘事，來達到目的。」

報導指出，美國情報界的評估，過去曾多次揭露俄羅斯、中國與伊朗對美國政治的干預行為，儘管這些國家一貫否認。目前，美國執法機構仍在持續搜捕殺害柯克的兇手。

