不知為何而戰？ 以色列拒服兵役聲浪日增

2025/09/12 15:16

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕隨著以色列徵召數萬名預備役軍人進軍加薩，越來越多士兵和他們的母親表示拒絕。雖目前尚無官方數據，但新成立的團體稱拒絕服役。

根據美聯社報導，1個名為「士兵救人質」（Soldiers for Hostages）的組織聲稱，它代表著360多名拒絕服役的士兵。雖然人數仍然很少，但與戰爭初期以色列士兵紛紛前往加薩服役的情況形成鮮明對比。

該組織成員克雷施（Max Kresch）表示，總理納坦雅胡持續不斷的侵略戰爭，將人質置於危險之中，並對以色列社會結構造成嚴重破壞，同時還導致加薩平民傷殘和飢荒。

另一個名為「拯救我們的靈魂」（Save Our Souls）的組織說，它代表近1000名士兵的母親，她們希望以色列停止派遣其孩子參戰。該組織在以色列各地舉行抗議活動，與政府官員會面並發表公開信表達訴求。

該組織成員伯傑（Noorit Felsenthal-Berger）表示，她的兩個兒子（其中1人目前仍在現役）都已不在加薩。他們支持她的行動，但都尚未正式表態拒絕服役。

連曾多次在加薩服役的以色列士兵薩爾（Avshalom Zohar Sal）也指出，士兵們已精疲力竭，不再知道自己為何而戰。

薩爾聲稱，他的疑慮第一次浮現是在去年。當時他正在加薩某地區附近服役，他與其他士兵逼近該地區時，6名人質被綁架者殺害，這讓他感覺自己犯了錯。

薩爾說，他今年6進行視察期間時看到部隊返回他們在戰爭早期作戰過的地區時，注意到有些士兵缺乏專注力，容易受到哈瑪斯攻擊，這使他的懷疑進一步加深。

另外據以色列軍方稱，自2023年入侵加薩後，已有450多名以色列士兵喪生。

