柯克靈柩搭「空軍二號」返鳳凰城 美副總統范斯抬棺

柯克靈柩今天由副總統范斯專機「空軍二號」送回家鄉亞利桑那州，場面莊嚴肅穆。（美聯社）

2025/09/12 15:02

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕31歲美國知名保守派政治新星、「美國轉捩點」共同創辦人柯克（Charlie Kirk），10日在猶他州猶他谷大學出席「美國回歸之旅」校園活動時遭槍擊，送醫後不治。其靈柩今天由副總統范斯（JD Vance）專機「空軍二號」送回家鄉亞利桑那州，場面莊嚴肅穆。

據《美聯社》報導，范斯與其妻子烏莎（Usha Vance），以及柯克遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）共同自鹽湖城登機護送。當天2名女性均身穿黑衣、佩戴墨鏡，神情哀戚；范斯身著深色西裝，緊隨在後。

請繼續往下閱讀...

專機自鹽湖城起飛後不久降落亞利桑那州鳳凰城。當棺木被抬上飛機時，范斯與一群軍裝人員共同協助抬運，象徵對其最高敬意。

范斯10日晚間於社群平台發文，追憶與柯克的交情，回憶數年前他上福斯新聞《塔克．卡爾森秀》（Tucker Carlson Tonight）後，柯克主動聯繫向他表達讚賞，「那份善意，開啟我們的友誼」。柯克去年更公開力挺，呼籲川普總統選他作為副手，並經常關心他與家人近況，「柯克是一位真正的朋友」。

據知，柯克所創立的「美國轉折點」（Turning Point USA）在美國校園間影響力廣泛，近年更成為共和黨青年支持群的重要組織。

Thank you for bringing our hero home @VP @JDVance.



We are so grateful for you. pic.twitter.com/h5kZgJ2zTd — Tyler Bowyer （@tylerbowyer） September 11, 2025

當棺木被抬上飛機時，范斯與一群軍裝人員共同協助抬運，象徵對其的最高敬意。（圖擷自「@tylerbowyer」X）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法