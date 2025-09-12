為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    柯克靈柩搭「空軍二號」返鳳凰城 美副總統范斯抬棺

    柯克靈柩今天由副總統范斯專機「空軍二號」送回家鄉亞利桑那州，場面莊嚴肅穆。（美聯社）

    柯克靈柩今天由副總統范斯專機「空軍二號」送回家鄉亞利桑那州，場面莊嚴肅穆。（美聯社）

    2025/09/12 15:02

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕31歲美國知名保守派政治新星、「美國轉捩點」共同創辦人柯克（Charlie Kirk），10日在猶他州猶他谷大學出席「美國回歸之旅」校園活動時遭槍擊，送醫後不治。其靈柩今天由副總統范斯（JD Vance）專機「空軍二號」送回家鄉亞利桑那州，場面莊嚴肅穆。

    據《美聯社》報導，范斯與其妻子烏莎（Usha Vance），以及柯克遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）共同自鹽湖城登機護送。當天2名女性均身穿黑衣、佩戴墨鏡，神情哀戚；范斯身著深色西裝，緊隨在後。

    專機自鹽湖城起飛後不久降落亞利桑那州鳳凰城。當棺木被抬上飛機時，范斯與一群軍裝人員共同協助抬運，象徵對其最高敬意。

    范斯10日晚間於社群平台發文，追憶與柯克的交情，回憶數年前他上福斯新聞《塔克．卡爾森秀》（Tucker Carlson Tonight）後，柯克主動聯繫向他表達讚賞，「那份善意，開啟我們的友誼」。柯克去年更公開力挺，呼籲川普總統選他作為副手，並經常關心他與家人近況，「柯克是一位真正的朋友」。

    據知，柯克所創立的「美國轉折點」（Turning Point USA）在美國校園間影響力廣泛，近年更成為共和黨青年支持群的重要組織。

    當棺木被抬上飛機時，范斯與一群軍裝人員共同協助抬運，象徵對其的最高敬意。（圖擷自「@tylerbowyer」X）

    當棺木被抬上飛機時，范斯與一群軍裝人員共同協助抬運，象徵對其的最高敬意。（圖擷自「@tylerbowyer」X）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播