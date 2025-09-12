為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    國際法院前副院長小田滋過世 童年曾住台灣10年

    國際法專家小田滋教授（右二）2009年來台舉行「見證百年台灣」新書發表會。（資料照）

    2025/09/12 13:40

    〔中央社〕日本東北大學特別榮譽教授小田滋是國際法專家，曾任聯合國國際法院法官27年以及國際法院副院長。他本月4日過世，享壽100歲。而他童年時期曾住在台灣多年，與台灣淵源深厚。

    小田滋出生於北海道，童年時期曾隨家人定居台灣約10年。他的父親曾任日治時期前台灣醫學專門學校醫學部附屬醫院（今台大醫院）首任院長，其外祖父曾任日治時期前台灣總督府台北醫學專門學校（今台大醫學院）校長30年。

    小田滋曾出版「見證百年台灣」一書，描述台灣與日本醫界人士長年的互動。他卸下國際法院法官職務後，也曾經訪台。

    時事通信社報導，小田滋是海洋法理論領域的先驅，也對全球的外交實務產生重大影響。

    他在日本東北大學任教期間的1976年，被選為國際法院（ICJ）法官，且擔任3屆，前後長達27年，致力於解決國際紛爭，並於1991年到1994年擔任國際法院副院長，2012年曾獲日本政府頒發「文化勳章」。

    他本月4日因自然衰老在家過世，親近人士已經舉辦完他的葬禮。

