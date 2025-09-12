為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    兇手不是他！柯克案2嫌被釋放 姓名被公布遭網路威脅

    知名保守派領袖柯克10日在猶他谷大學遭槍殺。圖為警方在該大學​​設立路障和警戒線。（美聯社）

    知名保守派領袖柯克10日在猶他谷大學遭槍殺。圖為警方在該大學​​設立路障和警戒線。（美聯社）

    2025/09/12 14:52

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普盟友、知名保守派領袖柯克（Charlie Kirk）10日出席猶他州猶他谷大學（UVU）1場戶外講談活動時遭槍殺。警方事後拘留2人，並在判定沒有嫌疑後將其釋放。雖然警方已說他們沒有嫌疑，但他們仍面臨一系列威脅。

    根據美聯社報導，美國聯邦調查局（FBI）和猶他州公共安全部10日晚間發表聯合聲明，稱有2人作為嫌疑人被帶走，並公布他們全名。猶他州公共安全部專員梅森（Beau Mason）11日表示，他們只是警方關注對象，不應該受到威脅這類騷擾。

    紐約市前警探羅德里格斯（Felipe Rodriguez）也指出，執法部門公布剛被拘留人員的姓名非常危險。他強調，在網路威脅和人肉搜尋盛行的時代，執法部門必需遵守更高的標準，謹慎對待關鍵訊息。

    事實上柯克被槍擊後不久，他們的資訊就在網上迅速傳播。其中1名男子被戴上手銬的照片在網上流傳，照片上還印有他的名字。之後另1名男子的名字也出現在社群媒體網站上。

    殺害柯克的兇手目前仍尚未被逮捕，具體身分也不明。10日晚上人們一度對槍手是否仍逍遙法外感到困惑，因為執法部門提供的資訊不斷變化且難以調和。

