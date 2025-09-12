槍手逃跑影片公開！刺殺柯克後從屋頂跳下後逃進林地身影曝

猶他州公共安全部公布監視器畫面，畫面顯示涉嫌槍殺柯克的嫌犯，開槍後在建築物屋頂上奔跑。（取自FBI YouTube）

2025/09/12 12:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普支持者、知名保守派運動人士柯克（Charlie Kirk）10日出席猶他州猶他谷大學（UVU）一場戶外講談活動時遭遇槍殺，除了美國聯邦調查局（FBI）釋出多張疑似槍手照片並祭出懸賞外，猶他州公共安全部也公開槍手逃亡影片。

綜合外媒報導，猶他州公共安全部主管梅森（Beau Mason）稍早在一場記者會上公布監視器畫面，畫面顯示涉嫌槍殺柯克的嫌犯，開槍後在建築物屋頂上奔跑，接著跳下屋頂穿越街道，朝著一片林地奔跑。當局表示，他們也在那片林地中找到一把步槍。

目前槍手尚未落網，FBI稍早公布消息指，嫌犯年齡可能跟一般大學生差不多，並且他們已追蹤到槍手「抵達校園、走上樓梯井、登上屋頂」的完整移動軌跡，還尋獲疑似行凶武器，一把大威力栓動步槍（high-powered bolt-action rifle），此外還在疑似開槍的地點發現「一個鞋印、一個爪印和一個前臂印」。FBI同時提供高達10萬美元（約新台幣300萬元）的懸賞金，呼籲民眾提供線索、相關照片或影片。

梅森今日在記者會中指出，槍手穿著非常獨特圖案的T恤，上面印著美國國旗，似乎還有一隻老鷹，並戴一頂棒球帽與戴著太陽眼鏡，希望透過民眾力量幫忙，辨識身邊是否有擁有這些東西的人，或有沒有看過有人穿戴過這些東西。

FBI釋出疑似槍手的照片。（圖翻攝自X：@FBISaltLakeCity）

