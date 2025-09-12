為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北京首度移植「楓橋」模式 助索羅門群島監控民眾

    中國首度將其監控基層民眾的「楓橋」模式，輸出至太平洋島國索羅門群島，挨批侵犯索國民眾人權。（路透資料照）

    中國首度將其監控基層民眾的「楓橋」模式，輸出至太平洋島國索羅門群島，挨批侵犯索國民眾人權。（路透資料照）

    2025/09/12 11:13

    〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，中國已將其村級監控模式輸出至太平洋島國索羅門群島，當地官員和居民透露，中國警察今年在索國首都霍尼亞拉附近試行收集指紋與人口數據，目的是在協助索國「維穩」，但遭批評侵犯索國民眾人權。

    索國警方在社群媒體公布，在索國與中國簽署安全合作協議後，中國警察今年已在索國多個村落推廣「楓橋」模式，甚至以遊戲方式讓兒童熟悉監控無人機。所謂「楓橋經驗」源於毛澤東時代監控基層群眾的手段，中國國家主席習近平上任後不久，即在全中國重建「楓橋」治理模式， 以確保地方社區的穩定。

    澳洲國立大學中國研究中心主任希爾曼（Ben Hillman）指出，中國村落普遍實行「網格化」治理，每名網格員負責監控數戶居民，這使中共能在基層實施動員並進行互相監督，並形容這種模式「極為罕見」地被移植到中國境外，因其依賴特定社會和政治結構。

    索國社區領袖尼霍帕拉（Andrew Nihopara）證實，霍尼亞拉郊區Fighter1村已與中國合作試行「楓橋」模式，但拒絕進一步說明。

    索國警方聲明，中國警察已向居民介紹人口管理、戶籍登記、社區地圖繪製及指紋與掌紋採集。中國警官林佳木（音譯，Lin Jiamu）指出：「這是首次嘗試，未來將擴展至（索國）全國更大範圍。」

    索國反對黨議員肯尼洛雷亞（Peter Kenilorea）批評，該計劃「侵犯了憲法保障的個人權利」，應經國會立法，而非直接推行，並警告此舉恐是「走向威權體制的一步」，強調還有更好的方式治理貧困與陷入困境的社區。

    另據索國警方在社群媒體的另1份聲明，中國警察近期也在馬萊塔省16個村落推廣「楓橋」模式，該地曾多次爆發反中抗議。

    索國2021年與台灣斷交，轉與中國建交，馬萊塔省政府因反對與中國建交，當地爆發大規模騷亂，隔年中國與索國簽署安全合作協議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播