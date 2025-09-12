北京首度移植「楓橋」模式 助索羅門群島監控民眾

中國首度將其監控基層民眾的「楓橋」模式，輸出至太平洋島國索羅門群島，挨批侵犯索國民眾人權。（路透資料照）

2025/09/12 11:13

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，中國已將其村級監控模式輸出至太平洋島國索羅門群島，當地官員和居民透露，中國警察今年在索國首都霍尼亞拉附近試行收集指紋與人口數據，目的是在協助索國「維穩」，但遭批評侵犯索國民眾人權。

索國警方在社群媒體公布，在索國與中國簽署安全合作協議後，中國警察今年已在索國多個村落推廣「楓橋」模式，甚至以遊戲方式讓兒童熟悉監控無人機。所謂「楓橋經驗」源於毛澤東時代監控基層群眾的手段，中國國家主席習近平上任後不久，即在全中國重建「楓橋」治理模式， 以確保地方社區的穩定。

澳洲國立大學中國研究中心主任希爾曼（Ben Hillman）指出，中國村落普遍實行「網格化」治理，每名網格員負責監控數戶居民，這使中共能在基層實施動員並進行互相監督，並形容這種模式「極為罕見」地被移植到中國境外，因其依賴特定社會和政治結構。

索國社區領袖尼霍帕拉（Andrew Nihopara）證實，霍尼亞拉郊區Fighter1村已與中國合作試行「楓橋」模式，但拒絕進一步說明。

索國警方聲明，中國警察已向居民介紹人口管理、戶籍登記、社區地圖繪製及指紋與掌紋採集。中國警官林佳木（音譯，Lin Jiamu）指出：「這是首次嘗試，未來將擴展至（索國）全國更大範圍。」

索國反對黨議員肯尼洛雷亞（Peter Kenilorea）批評，該計劃「侵犯了憲法保障的個人權利」，應經國會立法，而非直接推行，並警告此舉恐是「走向威權體制的一步」，強調還有更好的方式治理貧困與陷入困境的社區。

另據索國警方在社群媒體的另1份聲明，中國警察近期也在馬萊塔省16個村落推廣「楓橋」模式，該地曾多次爆發反中抗議。

索國2021年與台灣斷交，轉與中國建交，馬萊塔省政府因反對與中國建交，當地爆發大規模騷亂，隔年中國與索國簽署安全合作協議。

