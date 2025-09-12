為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    多所美國校園傳遭威脅 美國海軍官校進入封鎖狀態

    位於馬里蘭州的美國海軍官校（U.S. Naval Academy）於當地時間週四晚間進入封鎖狀態，據指校內發現可疑活動，不過官員強調目前沒有槍擊威脅。（美聯社）

    2025/09/12 11:02

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於馬里蘭州的美國海軍官校（U.S. Naval Academy）於當地時間週四晚間進入封鎖狀態，據指校內發現可疑活動，不過官員強調目前沒有槍擊威脅，只是在清空建築物過程中傳出有人員受傷。外媒報導提到，此前已有多所美國校園傳出遭威脅。

    綜合媒體報導，鄰近海軍官校的安納波利斯（Annapolis）海軍支援活動中心，於美東時間週四下午5點多進行封鎖，據指官員和當地執法部門接到學院場地內有「可疑活動」，並派員前往處理。

    雖然有部分外媒報導稱，校園內傳出槍聲，不過美國海軍官員表示，目前沒有槍擊威脅，只是海軍安全部隊在清空建築物時，傳出有一人受傷。該名傷者隨後也被送醫治療，目前情況穩定。

    官員表示，出於謹慎考量，「基地已實施封鎖」，並指這起事件仍在發展中，有進展時將提供說明。但目前並未透露更多詳情。

    外媒報導提到，此前各地大學校園也陸續傳出遭到威脅，其中包含7所傳統上以黑人為主的大專院校，這些學校因此關閉或進入封鎖狀態。雖然目前還不清楚這些威脅，是否與保守派政治新星柯克遭到槍殺有關，但可以確定的是目前各地大學正面臨最新一波潛在暴力襲擊。

