柯克遇刺影片網瘋傳 引爆數位倫理與平台責任爭議

民眾獻花哀悼遇刺身亡的柯克。（美聯社）

2025/09/12 10:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）不幸遭槍殺身亡，案發影片在短短數小時內便如野火般在各大跨國社群平台失控傳播。這場全球數百萬人共同目睹的悲劇，已在世界範圍內引發了一場關於數位倫理、平台責任與集體創傷的緊急且深刻的辯論。

這場由美國悲劇引爆的全球傳播風暴，正迫使所有現代社會正視一個嚴峻的問題：在一個演算法優先於人性考量的時代，誰該為未經過濾的暴力內容所造成的後果負責？

請繼續往下閱讀...

根據《美聯社》的觀察，在悲劇發生後，多數專業新聞編輯室基於對受害者家屬的尊重與保護公眾免於不必要創傷的倫理準則，選擇不播放柯克中彈的直接畫面。然而，這份專業考量在社群媒體的現實面前顯得蒼白無力。在 X、TikTok、臉書上，全球數百萬人早已看過未經任何處理的原始影片。

這種巨大的資訊差異，甚至出現在家庭內部。康乃爾大學教授克雷普斯（Sarah Kreps）描述，當她還在從新聞更新中得知科克「中槍」時，她的青少年兒子早已透過手機影片，傳訊息告訴她：「妳看過影片了嗎？他不可能活下來的。」

平台責任受質疑 社會創傷恐加劇

面對這場傳播災難，YouTube與 Meta（臉書母公司）等全球科技巨頭的應對，正受到外界嚴格的審視。YouTube表示，他們正移除「部分缺乏足夠脈絡的血腥內容」，並對影片進行年齡限制。Meta的政策則不禁絕此類影片，但會加上警告標籤。然而，這些措施都未能阻止影片的快速擴散。

分析指出，未經過濾的暴力影像，不僅可能造成大規模的集體創傷，更可能在一個政治極化的社會裡加劇撕裂。克雷普斯教授認為，專業新聞機構的謹慎，正是向社會發出一個信號，表明暴力行為應當被「污名化」，而非被輕易地「正常化」。

這場仍在延燒的倫理辯論，映照出一個深層的焦慮。誠如美國有線電視新聞網（CNN）評論員查利安（David Chalian）的悲觀警告：「我看不出我們如何能渡過這一切…我認為我們已經支離破碎，且可能無法修復。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法