    國際

    巴西前總統波索納洛遭判27年監禁 美國務卿直言︰政治迫害將做回應

    巴西最高法院法官小組11日判處前總統波索納洛27年3個月監禁。（美聯社）

    巴西最高法院法官小組11日判處前總統波索納洛27年3個月監禁。（美聯社）

    2025/09/12 10:38

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕巴西最高法院法官小組11日判處前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）27年3個月監禁，理由是他在2022年大選中敗給魯拉後企圖發動政變以保住總統職位。這是巴西歷史上首次有前總統因政變罪名遭定罪，對此川普政府直言將對此做出回應。

    根據美聯社報導，審理此案的法官小組共有5名法官，其中4人裁定波索納洛5項與政變相關的罪名成立。這些罪名分別是策畫謀殺魯拉、參與武裝犯罪組織、企圖暴力廢除民主法治、造成符合暴力程度的損害、破壞受保護的文化遺產。

    波索納洛的7名同謀都是巴西前官員，因參與政變未遂而被判刑，其中被判最高刑期的人是前國防部長內托（Braga Netto），他被判處26年有期徒刑。配合調查的中校西德（Mauro Cid），則被判處2年有期徒刑。

    首席大法官巴羅佐（Luís Roberto Barroso）在審判結束時加入陪審團，並稱此次審判是「巴西歷史上的分水嶺」。

    這項判決並不意味著波索納洛會立即入獄。法院小組目前最多有60天的時間來宣布裁決。裁決公佈後，波索納洛的律師有5天的時間提交澄清動議。律師稱將針對此判決嘗試向由11名法官組成的最高法院提起上訴。

    另外美國政府立即對此判決提出批評，並警告將作出回應。美國總統川普表示，他對判決非常不滿，並強調他認為波索納洛「非常出色」。美國國務卿魯比歐也在X上指出，川普政府「將對此次政治迫害做出相應回應」。

    波索納洛是川普盟友。川普曾多次批評巴西司法機關指控波索納洛是「獵巫」，並宣布對巴西課徵50％關稅。

