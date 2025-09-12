為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    多間五星級飯店被放火燒！尼泊爾「Z世代運動」爆大規模抗爭釀34死

    抗議行動演變為暴力衝突，尼泊爾衛生部指出，迄今造成34名示威者死亡、超過1300人受傷。（路透）

    抗議行動演變為暴力衝突，尼泊爾衛生部指出，迄今造成34名示威者死亡、超過1300人受傷。（路透）

    2025/09/12 10:48

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾當局因關閉社群平台，近期爆發近年最嚴重的政治動盪，大批以年輕族群為主的示威者，被稱為「Z世代運動」，本週衝入國會大樓，迫使總理奧利（Khadga Prasad Oli）9日辭職下台，抗議行動演變為暴力衝突，對此尼泊爾衛生部指出，迄今造成34名示威者死亡、超過1300人受傷。

    據《路透》報導，Z世代抗議運動領導者強調，縱火與攻擊行為是「不明人士混入挑釁」，但民怨核心仍直指國內貧富差距懸殊，以及政壇長期腐敗問題。

    當國會、總理府與最高法院仍陷火海之際，縱火者也將怒火延燒至首都加德滿都的多家五星級飯店，包括凱悅酒店、去年甫開幕的加德滿都希爾頓飯店，以及由國會議員巴傑蓋恩（Rajendra Bajgain）經營的瓦納巴斯博物館飯店都遭受不同程度破壞，所幸飯店皆已緊急疏散旅客與員工，並宣布暫停營業。

    凱悅酒店前台經理拉尼（Bhushan Rane）透露，坐落於佛教聖地「滿願塔」（Boudhanath Stupa）附近的凱悅酒店，因火勢波及而受損；希爾頓飯店則冒出濃煙，黑煙直衝天際，希爾頓發言人表示，該物業因抗議活動損毀已關閉，賓客與員工均安全撤離，將對建築進行全面評估。

    前最高法院大法官巴拉拉姆（Balaram K.C.）直指，「這些本應為人民服務的政客，卻只顧自己與親戚，難怪民眾憤怒」。面對示威者死傷不斷，部分政治人物開始鬆口，巴傑蓋恩宣布將辭去國會議員職務，並表明理解Z世代的訴求，他說「尼泊爾民怨積壓已久，腐敗問題早該解決。」

    報導分析，尼泊爾是全球最貧窮國家之一，觀光業卻是經濟命脈。不過，社群平台近來瘋傳多段影片，揭露政要子女身穿名牌、出國度假炫富的生活，激起年輕世代強烈反感。與此同時，每天有數以千計青年離境，遠赴中東、馬來西亞、南韓等地打工求生，落差鮮明。

