以色列空襲卡達境內哈瑪斯引批評 美聯社：至今行動成果十分有限

美聯社認為，以色列打擊哈瑪斯的行動成果十分有限。圖為以色列總理納坦雅胡。（路透）

2025/09/12 10:14

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列9日對哈瑪斯位於卡達首都杜哈的政治總部發動攻擊後引發國際批評，連美國總統川普都對此直言「不高興」。對此美聯社認為，雖以色列展開企圖消滅哈瑪斯的最新行動，但所有行動成果都十分有限。

美聯社表示，此事件中主張高層領導團隊仍倖存的哈瑪斯未提供證據，但無論襲擊是否成功，都不意味著哈瑪斯的「終點」。哈瑪斯目前仍存在，且在加薩還有約20名以色列人質。

即使位於加薩的大量哈瑪斯高層領導人和數千名武裝人員喪生，以色列軍方仍指出，哈瑪斯還有數千名戰士和加薩民眾支持。而以色列在加薩的軍事行動引起猛烈撻伐，使其變得更加孤立，對卡達的攻擊更是使阿拉伯國家意識到，以色列已成為地區威脅。

美聯社報導稱，哈瑪斯就算經歷無數挫折，但其意識形態依然屹立不倒。只要以色列佔領巴勒斯坦人未來想建立國家的土地，哈瑪斯就很可能繼續保持強大的影響力。

以色列國家安全研究所研究員邁克爾（Kobi Michael）說，哈瑪斯可能只控制著加薩約四分之一地區，但那裡是大多數人口聚集地。只要加薩人民相信哈瑪斯是未來治理的一個選擇，就不會支持其他選擇。

加薩北部的學校教師扎赫爾（Ahmed Dhaher）也表示，哈瑪斯的權威地位已下降，但它並沒有終結。只要以色列的佔領存在，它就將繼續存在。

