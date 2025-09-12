盟友柯克遇刺　川普911紀念儀式宣布追授總統自由獎章

2025/09/12 05:15

〔中央社〕美國總統川普重要盟友柯克遇襲身亡，川普今天在911恐攻紀念儀式上宣布將追授柯克「總統自由獎章」。據悉副總統范斯亦前往探視柯克家屬，並將送他的靈柩返回亞利桑那州。

路透社報導，身為作家及Podcast主持人的柯克（Charlie Kirk）協助壯大共和黨在年輕選民間的支持度，10日他在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講時遭一槍斃命，享年31歲，川普（Donald Trump）譴責這是一起「令人髮指的暗殺」。

請繼續往下閱讀...

美媒CNBC報導，川普今天在五角大廈舉行的911恐攻紀念儀式上宣布，將追授象徵美國最高平民榮譽的總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）給柯克。

川普在致詞開頭說道：「活動開始前，我要表達美國人民對於柯克遭遇殘忍暗殺的震驚與哀痛。查理是同輩中的偉人、自由的捍衛者，並啟發許許多多的人。」

談到頒授獎章一事，川普稱日期尚未確定，但「我可以保證一件事：會有非常、非常多人」。

美國副總統范斯（JD Vance）則是柯克的多年老友。

政治新聞機構Politico報導，范斯今天取消前往紐約世貿遺址的911恐攻紀念活動，與妻子烏沙．范斯（Usha Vance）前往猶他州鹽湖城（Salt Lake City）。

知情人士透露，范斯計劃以專機「空軍二號」（Air Force Two）送柯克的遺體、柯克的妻子及一些家屬與親友，返回柯克在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的住處。

調查人員今天指出，他們已尋獲疑似用於殺害柯克的栓動式槍機步槍，並公布一名嫌疑人的影像，目前正持續追緝涉案槍手，調查人員並形容槍手為大學生年齡。

案發當時，柯克在猶他谷大學校園主持名為「證明我錯了」（Prove Me Wrong）的戶外辯論會，現場約有3000人。聯邦調查局（FBI）及州級官員表示，凶嫌在活動開始前幾分鐘進入校園。

警方在記者會上說，監視器畫面顯示，此人走上樓梯到屋頂，隨後朝柯克開槍。子彈射中柯克的脖子時，堅定捍衛擁槍權的柯克正在回答有關大規模槍擊案的提問。台下聽眾驚慌失措地四處逃散。

FBI探員波爾斯（Robert Bohls）告訴記者，槍手犯案後跳下屋頂，逃入鄰近社區。

調查人員在靠近案發現場的林地找到一把高威力栓動式槍機步槍，正在比對掌紋及腳印等線索。今天學校停課，校園一片空曠，案發大樓屋頂與鄰近林地均拉起黃色封鎖線，讓調查人員持續搜證。

猶他州公共安全委員梅森（Beau Mason）告訴記者，凶嫌年齡看似大學生，「完全融入」學校氛圍。

FBI已釋出監視器拍下的模糊影像，畫面中這名「嫌疑人」身穿黑色長袖上衣、戴著黑色墨鏡與深色棒球帽，上衣疑似印有一隻在美國國旗上方振翅飛翔的白頭海鵰。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，調查人員尋獲的彈藥上看似刻有訊息，而熟知調查狀況的消息人士告訴路透社，目前還在分析刻字內容及其意涵。（編譯：楊昭彥）1140912

