為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    尼坦雅胡誓言：永遠不會有巴勒斯坦國

    2025/09/12 03:54

    〔中央社〕以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在約旦河西岸一場屯墾計畫簽署儀式上發表談話時，誓言不會允許建立巴勒斯坦國。

    尼坦雅胡在以色列屯墾聚落阿杜敏（Maale Adumim）舉行的活動中表示：「永遠不會有巴勒斯坦國，這個地方屬於我們。」

    「我們將守護我們的傳承、土地和安全…我們將使這座城市的人口倍增。」

    這場活動由總理辦公室現場直播。

    以色列一直有意在被稱為E1、面積約12平方公里的土地上建設，但因為國際社會反對，該計畫多年來一直停滯不前。

    上月，以色列極右翼財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）支持在這片極為敏感的土地上興建約3400戶住宅。

    這項宣布引發譴責，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，那實際上會把約旦河西岸劃為兩半，對於連貫的巴勒斯坦國構成「生存威脅」。

    包括英國和法國在內，多個西方國家已經宣布，打算本月稍晚在聯合國承認巴勒斯坦國。（編譯：鄭詩韻）1140912

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播