現代汽車韓籍工被捕事件　恐對未來投資產生寒蟬效應

〔中央社〕數百名在美國移民突襲行動中被捕的韓國公民今天搭機離境，首爾政府警告，這起事件「讓人不知所措」，恐對未來投資產生寒蟬效應。

美國移民當局4日突襲喬治亞州現代汽車-LG電池工廠，以違反移民法為由逮捕475人，其中超過300人是疑似在美非法工作的韓國人。

在韓國表示僵局解決後，一架特別包機的大韓航空（Korean Air）波音747-8I飛機被目擊離開亞特蘭大。南韓聯合新聞通訊社刊出的照片顯示，工人們搭上車準備離開時，面帶笑容、揮手致意。

韓國是美國堅定的安全盟友與主要投資國，其頂尖企業投入數十億美元在美國建設工廠與設施。

韓國總統李在明稱這次突襲「讓人不知所措」，恐對未來的投資意願產生寒蟬效應。他將突襲歸咎於「文化差異」，他說，在韓國，持觀光簽證的美籍人士教授英文，不會被視為「嚴重違規」。

李在明表示，工人被捕事件發生後，韓企勢必質疑值不值得冒這種風險在美國設廠，「這可能會對未來的投資決策產生重大影響，尤其是評估在美直接營運的可行性時」。

許多韓國企業會在開發專案期間調派自家人力，產業消息人士告訴法新社，為引進技術人力、避免專案延誤，採取簽證變通之計是業界常態。

李在明說，對韓企而言，「新設設施、設備和工廠時，技術人員不可或缺，必須有人安裝機械設備，而美國當地根本沒有這些必須的勞動力」，企業一直以來都是仰賴短期派遣工程師培訓當地工人，「但如今，連這麼基本的需求也被否決了」。

李在明指出，首爾方面正與華盛頓協商，「以確保投資相關簽證的核發正常運作」。相關措施可能包括「爭取額外配額」或甚至設立新簽證類別，他相信「美方會找到解套辦法」。

「但在目前的狀況下，韓企對赴美直接投資恐怕只會有所遲疑。」

世宗大學教授金大中（Kim Dae-jong, 譯音）對法新社表示，突襲事件凸顯川普政府沒弄懂輕重緩急，「積極引進大量產能設施，卻忽視當地勞工培訓」。

明知大學經濟學榮譽教授趙東根（Cho Dong-geun, 譯音）則說，韓企早就對這種簽證問題了然於胸。

「遺憾的是，針對川普總統反移民政策的介入沒能來得更早。早就該有所行動了。」（編譯：鄭詩韻）1140912

