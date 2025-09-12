英商貿大臣訪中　關切中國企業支援俄軍工業

2025/09/12 02:21

〔中央社〕甫於5日就任的英國商業暨貿易大臣凱爾10至11日訪問中國，重啟停擺數年的英中聯合經濟貿易委員會（JETCO）會議及英中產業合作對話（ICD），並與中國國務院副總理何立峰舉行雙邊會談。

除了合作事項，英國商貿部表示，凱爾（Peter Kyle）也與中方討論了雙邊經貿投資關係遭遇的各項挑戰，涵蓋市場准入、公平競爭、經商環境和國家與經濟安全議題，例如中國企業對俄羅斯軍工業的支持，以及北京實施衝擊國際供應鏈的稀土出口管制。凱爾另就人權和香港議題，向中國政府提出挑戰。

凱爾訪中期間與中國商務部部長王文濤共同主持原本在2018年之後即未舉行的JETCO會議，並與中國工業和信息化部部長李樂成共同主持原在2022年之後即停擺的英中產業合作對話。

根據英國商貿部發布的資訊，JETCO會議期間，英中雙方觸及世界貿易組織（WTO）改革議題。雙方就強化服務貿易合作達成共識，並擬於11月再次召集英中服務貿易工作小組。

英中另在貿易投資領域簽署一系列備忘錄，並相應成立WTO工作小組、健康照護創新平台及貿易救濟交流機制，以利在改革WTO、支持國際多邊貿易體系、健康產業標準協調一致，以及貿易救濟政策和措施透明度等議題，加強溝通討論。

此外，英國商貿部指出，英中有意就碳捕捉、利用與封存（CCUS）建立工作小組，以在技術標準訂定和促進貿易方面，強化合作。

舉行產業合作對話期間，英中雙方同意就汽車產業標準規範、工業加速減碳及數位經濟等議題和領域，成立工作小組，並重申將致力發展由業界主導的英中產業合作夥伴（ICP）關係，重點領域即包含汽車產業、數位經濟、工業減碳。

根據英國商貿部8月1日發布的最新統計，中國是英國的第5大貿易夥伴，雙邊貨品和服務年貿易額近1000億英鎊（約新台幣4兆1100億元）。商貿部的資料顯示，至少在過去10年，英國對中貿易活動穩定呈現進口額高於出口額的趨勢。（編輯：楊昭彥）1140912

