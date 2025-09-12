柯克遇刺慘死槍手在逃！FBI公布嫌犯正面照

FBI釋出疑似槍手的照片。（圖翻攝自X：@FBISaltLakeCity）

2025/09/12 00:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普盟友、知名保守派領袖柯克（Charlie Kirk）10日出席猶他州猶他谷大學（UVU）一場戶外講談活動時遭遇槍殺，引發國際熱議。美國聯邦調查局（FBI）稍早釋出疑似槍手的照片，呼籲公眾提供更多線索將嫌犯逮捕歸案。

柯克美東時間10日受邀到鹽湖城（Salt Lake City）歐瑞市（Orem）的猶他谷大學演講，怎料他竟在光天下日下遭遇槍擊，頸部中彈送醫不治。槍擊發生當下，在場所有聽到槍響後紛紛尖叫、四處竄逃，有目擊者意外拍到校園內1棟建築物上有人影移動，懷疑可能就是槍手。

目前槍手尚未落網，但FBI透露嫌犯年齡可能跟一般大學生差不多，並且他們已追蹤到槍手「抵達校園、走上樓梯井、登上屋頂」的完整移動軌跡，還尋獲疑似行凶武器，一把大威力栓動步槍（high-powered bolt-action rifle），此外還在疑似開槍的地點發現「一個鞋印、一個爪印和一個前臂印」，目前還在分析。

台灣時間11日深夜11點48分，FBI在官方X平台釋出疑似槍手的近距離正面照，照片中可以看到嫌犯戴著一頂鴨舌帽、一副墨鏡、黑色上衣和牛仔褲，年紀看上去約莫落在20歲初頭。FBI呼籲民眾提供更多線索，幫助確認這名槍擊案嫌疑人的身分。

