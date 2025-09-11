為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普盟友柯克遭刺殺 凶槍子彈驚見刻「跨性別、反法西斯」訊息

    柯克10日在猶他谷大學的活動上與群眾互動，背景可見其「證明我錯」（Prove Me Wrong）巡迴活動標語。幾分鐘後，他回答關於槍枝暴力與跨性別議題時，遭槍擊身亡。（路透）

    柯克10日在猶他谷大學的活動上與群眾互動，背景可見其「證明我錯」（Prove Me Wrong）巡迴活動標語。幾分鐘後，他回答關於槍枝暴力與跨性別議題時，遭槍擊身亡。（路透）

    2025/09/11 23:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺案的調查出現驚天逆轉。儘管凶手仍在逃，但根據《華爾街日報》掌握的消息，調查人員在尋獲的凶器上，發現了指向明確意識形態動機的駭人線索。

    報導指出，執法人員在檢視尋獲的高威力栓動步槍（bolt-action rifle）時，發現膛內子彈竟被刻上了與「跨性別」（transgender）和「反法西斯」（antifascist）意識形態相關的訊息。

    子彈刻字揭駭人動機 調查轉向

    這個關鍵發現，為這起已被猶他州州長定調為「政治暗殺」的案件，提供了首個關於行凶動機的具體方向，直接與美國當下最激烈的文化戰爭議題連結起來。FBI正全力追緝這名外貌看似「大學生年齡」的狙擊手，已掌握其「走樓梯登屋頂」的清晰犯案路線，以及在逃逸樹林中所留下的掌印與鞋印等跡證。

    這個最新的動機線索，也讓柯克遇刺前的最後一刻，顯得更加恐怖與諷刺。根據現場影片，科克在遭槍擊前的最後一個互動，正是回答一名聽眾關於「過去十年有多少跨性別美國人成為大規模槍擊案凶手」的提問。

    面對這起帶有強烈意識形態色彩的政治暗殺，白宮方面採取了最高規格的悼念行動。美國總統川普已正式宣布，將追授科克美國平民的最高榮譽，「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），將他定位為「為真理與自由的殉道者」。

    川普總統同時下令全美下半旗致哀，私下向媒體透露，他認為科克「有一天本可以成為總統」。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也發表聲明，向柯克遺留下的年輕家庭致哀，她寫道：「查理的孩子們將在故事而非回憶中長大。」

