拒申報避稅？躲1.6萬美元賭債？郵輪返港乘客跳海獲救

2025/09/11 23:28

〔編譯張沛元／綜合報導〕1名男子日前在1艘豪華郵輪停靠美國屬地波多黎各、乘客正陸續下船時從郵輪跳入海中，隨即獲救；男子宣稱跳海是因為不想申報財物免得被課稅，但船公司踢爆，此男欠他們超過1.6萬美元（約48萬台幣）賭債。

根據波多黎各的美國聯邦法院刑事告訴狀，男子岡薩雷茲-迪亞茲（Jey Gonzalez-Diaz）7日早上9時15分左右從皇家加勒比公司（Royal Caribbean）的「海洋迎風號」（Rhapsody of the Seas）跳海，隨即被人救起送上岸。隨後，岡薩雷茲-迪亞茲被美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）官員拘留。

「海洋迎風號」有12層甲板，目前並不清楚岡薩雷茲-迪亞茲是從哪一層跳入海中。8月31日在波多黎各登船的岡薩雷茲-迪亞茲告訴美國海關，7日返抵波多黎各時跳海，是因為不想申報身上帶的錢以免被課稅。岡薩雷茲-迪亞茲已被控企圖逃避貨幣申報要求。

刑事告訴狀引用皇家加勒比的紀錄指出，岡薩雷茲-迪亞茲欠船公司1萬6710.24美元，大部分是賭場消費與博弈支出。

此外，當局在他的背包裡發現1.46萬美元現金、1本美國護照、1張社會安全卡、1份波多黎各出生證明、1張田納西州州民卡，以及1張皇家加勒比郵輪登船卡。但這些證件上的姓名並不一致，令人質疑岡薩雷茲-迪亞茲跳船是否另有隱情。

