追授柯克「總統自由勳章」！川普慟稱「他本可當總統」

美國總統川普與其倚重的「青年國師」柯克（右）關係緊密。（美聯社資料照）

2025/09/11 22:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡的悲劇，已促使白宮啟動一系列國家級悼念行動。美國總統川普11日親自宣布，將追授科克美國平民的最高榮譽——「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），並將他正式定調為「國家的殉道者」。川普更在私下表達了極度的個人惋惜，稱他認為柯克「有一天本可以成為總統」。

福斯新聞網（Fpx News）報導，在紀念九一一事件的一場演說中，川普稱柯克是「他那個世代的巨人、自由的捍衛者，以及數百萬、數百萬人的啟示」。

川普追授最高榮譽 定調「國家殉道者」

川普總統以前所未有的規格，展開了對科克的全國性哀悼。他首先正式下令，全美所有聯邦機構的國旗都必須降半旗，直至14日傍晚六點為止。隨後，在一則於橢圓形辦公室發表的訊息中，川普為柯克之死做出了最終的政治定調，稱他是「為真理與自由的殉道者」。

此外，根據哥倫比亞廣播公司（CBS News）披露，川普在私下致電媒體時，更表達了極度的個人悲痛與惋惜，他認為「查理·柯克有一天本可以成為總統，他是如此有才華的一個人。」

第一夫人致哀：「故事將取代回憶」

在總統採取官方行動的同時，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）則從家庭的角度，發表了一段極富詩意且觸動人心的聲明。柯克的身後，留下了妻子艾莉卡（Erika）、一名3歲的女兒及一名僅1歲的兒子。

梅蘭妮亞在社群平台X上，以一段充滿文學性的文字寫道：「查理的孩子們將在故事而非回憶中長大，透過照片而非笑聲（認識父親），在父親聲音本應迴響的地方只剩寂靜。」她補充說：「查理·柯克的人生，應當作為一個象徵性的提醒，即富有關懷的覺知，能提升家庭、愛與國家。」

Charlie’s children will be raised with stories instead of memories, photographs instead of laughter, and silence where their father’s voice should have echoed.



Charlie Kirk’s life should serve as a symbolic reminder that compassionate awareness elevates family, love, and… — MELANIA TRUMP （@MELANIATRUMP） September 11, 2025

在柯科克（左）遇刺後，第一夫人梅蘭妮亞（右）與總統共同表達了最深切的哀悼。 （歐新社、彭博合成照）

