川普盟友柯克遇刺中槍身亡！知情人士揭遺孀「身心狀況」

美國保守派政治評論員柯克。（美聯社）

2025/09/11 23:32

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的盟友、保守派評論員柯克（Charlie Kirk），當地時間10日在猶他谷大學演講時，遭到槍擊頸部中彈，不治身亡，享年31歲。知情人士透漏，柯克的妻子目前相當堅強，家人也努力向孩子解釋父親的死訊。

英媒《每日郵報》今（11）日報導，柯克在中彈身亡後，家裡留下了妻子艾瑞卡（Erika Lane Kirk）與2個孩子，分別是3歲的女兒和16個月的兒子。

請繼續往下閱讀...

而柯克創立的非營利組織「美國轉折點（Turning Point USA）」組織成員波索畢克（Jack Posobiec）受訪時說，「艾瑞卡的堅強令人難以置信。但同時，也需要有人向他們的兒子和女兒解釋，為什麼昨天爸爸沒有回家。」

波索畢克提到，「艾瑞卡是位禱告戰士，她和柯克都是非常虔誠的基督徒。」他直言，「這不是為了鏡頭做表面功夫，而是他們每天實實在在活出來的信仰。正因為他們如此堅定地依靠信仰，艾瑞卡才能擁有那種來自天堂的力量，去面對這一切。」

據報導，柯克是在活動中與學生進行問答時遭到槍擊，頸部中彈，雖然被緊急送醫，仍回天乏術不幸身亡。槍手仍在追緝中，辦案人員掌握監視器畫面，鎖定1名大學生年紀的男性。警方還說，在附近樹林中發現1把高威力的栓動步槍。

柯克與妻子艾瑞卡。（法新社）

