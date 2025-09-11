為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普盟友柯克遇刺中槍身亡！知情人士揭遺孀「身心狀況」

    美國保守派政治評論員柯克。（美聯社）

    美國保守派政治評論員柯克。（美聯社）

    2025/09/11 23:32

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的盟友、保守派評論員柯克（Charlie Kirk），當地時間10日在猶他谷大學演講時，遭到槍擊頸部中彈，不治身亡，享年31歲。知情人士透漏，柯克的妻子目前相當堅強，家人也努力向孩子解釋父親的死訊。

    英媒《每日郵報》今（11）日報導，柯克在中彈身亡後，家裡留下了妻子艾瑞卡（Erika Lane Kirk）與2個孩子，分別是3歲的女兒和16個月的兒子。

    而柯克創立的非營利組織「美國轉折點（Turning Point USA）」組織成員波索畢克（Jack Posobiec）受訪時說，「艾瑞卡的堅強令人難以置信。但同時，也需要有人向他們的兒子和女兒解釋，為什麼昨天爸爸沒有回家。」

    波索畢克提到，「艾瑞卡是位禱告戰士，她和柯克都是非常虔誠的基督徒。」他直言，「這不是為了鏡頭做表面功夫，而是他們每天實實在在活出來的信仰。正因為他們如此堅定地依靠信仰，艾瑞卡才能擁有那種來自天堂的力量，去面對這一切。」

    據報導，柯克是在活動中與學生進行問答時遭到槍擊，頸部中彈，雖然被緊急送醫，仍回天乏術不幸身亡。槍手仍在追緝中，辦案人員掌握監視器畫面，鎖定1名大學生年紀的男性。警方還說，在附近樹林中發現1把高威力的栓動步槍。

    柯克與妻子艾瑞卡。（法新社）

    柯克與妻子艾瑞卡。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播