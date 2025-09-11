川普盟友柯克遭槍殺慘死 疑槍手詭異身影曝光！

川普盟友柯克遭槍擊身亡。（路透）

2025/09/11 23:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普盟友、知名保守派領袖柯克（Charlie Kirk）10日出席猶他州猶他谷大學（UVU）一場戶外講談活動時遭遇槍擊，送醫搶救仍不治。目前槍手還未落網，但社群平台上瘋傳疑似現場目擊者拍到，槍手在校內建築物屋頂活動的身影，引發熱議。

柯克美東時間10日在的猶他谷大學發表演講時遭槍擊，頸部中彈送醫不治，事發時的驚悚影片在各大社群平台瘋傳，當地警方和FBI正朝「政治暗殺」方向追查，目前槍手尚未落網。

與此同時，另一段瘋傳的影片引發熱烈討論，槍擊發生前後，有目擊者意外拍到猶他谷大學校園內1棟建築物上有人影移動，懷疑可能就是槍手，且槍聲一響，群眾尖叫四處竄逃，屋頂上的人影趁亂快速跑走，全都被目擊者的鏡頭拍下來。

稍早案情有了重大進展，猶他州公共安全部專員梅森（Beau Mason），美東時間11日清晨召開新聞發布會表示，經調查，槍手是在週三上午11點52分（台灣時間11日凌晨零時52分）進入校園，年齡應該與一般大學生差不多，可以輕易融入大學環境。

據悉，FBI已追蹤到槍手「抵達校園、走上樓梯井、登上屋頂」的完整移動軌跡，並且尋獲疑似行凶武器，一把大威力栓動步槍（high-powered bolt-action rifle）。此外，他們還發現「一個鞋印、一個爪印和一個前臂印」，目前正在進行分析。當局宣稱，已經掌握有關槍手嫌疑人的影片，但暫時不會對外公布。

Newly released footage shows the alleged shooter on the roof moments before he killed Charlie Kirk. https://t.co/Ips5k8dzbT pic.twitter.com/M9zfy3B5Ew — Breaking News （@TheNewsTrending） September 10, 2025

目擊者疑似拍到槍手在屋頂的身影。（圖翻攝自X平台）

