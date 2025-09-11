為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    柯克案重大突破！FBI尋獲犯案步槍 狙擊手留下神秘「爪印」

    柯克10日演說前，向熱情的支持者拋送簽名帽，現場氣氛熱烈。（美聯社）

    柯克10日演說前，向熱情的支持者拋送簽名帽，現場氣氛熱烈。（美聯社）

    2025/09/11 22:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺案調查取得重大突破。儘管狙擊手仍然在逃，但聯邦調查局（FBI）證實，已在凶手據信的逃逸路徑上，尋獲了犯案用的高威力步槍。

    根據《美聯社》報導，FBI鹽湖城分部最高負責人博爾斯（Robert Bohls）在記者會上表示：「我可以告訴各位，這是一起鎖定目標的事件。」猶他州州長考克斯（Spencer Cox）則更明確地將其定義為「一場政治暗殺」。

    FBI還原狙殺路線 尋獲神秘「爪印」

    英國廣播公司（BBC）的報導，則揭露了更多驚人的獨家調查細節。BBC引述博爾斯在記者會上的說法，指出FBI已追蹤到槍手「抵達校園、走上樓梯井、登上屋頂」的完整移動軌跡。博爾斯向BBC證實，調查人員已在凶手據信逃逸路線的一處樹林區，尋獲了據信是槍擊案中所使用的武器：一把高威力栓動步槍（bolt-action rifle）。

    據了解，栓動式槍機是通過手柄直接操作槍栓，因其機械原理的穩健性有利於彈道精準度，是狙擊步槍主流設計。

    警方掌握兇嫌影像

    更關鍵的是，博爾斯補充說，他們同時還發現並正在分析「一個鞋印、一個爪印和一個前臂印」。BBC指出，儘管官方證實已握有嫌犯的「良好影像」，但表示目前「無法具體評論其臉部特徵」，影像將在稍後適時公布。

    猶他州公共安全部部長梅森（Beau Mason）也向BBC表示，嫌犯外貌看似「大學生年齡」，並輕易地「融入了大學環境」。

