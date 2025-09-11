推倒尼泊爾總理！Z世代挺「她」上位：對貪腐零容忍

尼泊爾Z世代示威者帶動前首席女性大法官卡爾基肖像上街頭，挺她出任臨時總理。（美聯）

2025/09/11 22:06

〔中央社〕尼泊爾「Z世代」抗議群眾今天支持前首席女性大法官卡爾基領導臨時政府，並呼籲解散國會。尼泊爾政府日前封鎖社群媒體引爆致命示威，迫使總理下台。

路透社報導，73歲的卡爾基（Sushila Karki）2016年成為尼泊爾首位女性首席大法官，她在任內最令人讚許的，就是對貪腐採取零容忍政策，讓許多抗議領袖點名支持她。

34歲的抗議人士吉哈（Sujit Kumar Jha）說：「我們知道卡爾基的本色，她誠實、無畏且堅定不移。」

示威群眾代表薩巴（Ojaswi Raj Thapa）告訴記者：「我們呼籲解散國會。我們並不是要廢除憲法。我們可能需要對憲法做些修改，但我們無意廢除憲法。」

參與這場大規模抗議的大多是十幾歲或二十出頭的年輕人，因此被稱為「Z世代示威」，掀起尼泊爾數十年來最嚴重的騷亂。當局8日的鎮壓行動造成至少19人死亡後，全國群情激憤，迫使總理奧利（K.P. Sharma Oli）請辭。

尼泊爾衛生部表示，死亡人數如今已攀升至34人，另有超過1300人受傷。

尼泊爾軍人今天持續在首都加德滿都（Kathmandu）安靜的街道上巡邏，商店和學校仍維持關閉，但一些基本服務已經恢復。

尼泊爾這波抗議潮，也被視為年輕人對政府未能打擊貪腐、創造更多經濟機會的憤怒。抗議群眾縱火焚燒多座政府大樓，包括最高法院、部長官邸，甚至是奧利的私人寓所。

觀光重鎮波卡拉（Pokhara）多家飯店和加德滿都的希爾頓飯店（Hilton）也遭殃。

一名熟悉內情的消息人士告訴路透社，卡爾基已經同意出任臨時總理，當局正設法找到符合憲法的途徑來任命她。

尼泊爾媒體報導，卡爾基正在與總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）及陸軍司令席格戴爾（Ashok Raj Sigdel）舉行會談。

鮑德爾說，他正竭盡全力，在憲法架構內解決「眼前的艱難局勢」、保護民主並維護和平與秩序。

尼泊爾軍方發言人稍早說，軍方正努力使局勢恢復正常，加德滿都及周邊地區大部分時間仍將實施宵禁；機場發言人則表示，國際航班仍正常運作。

