涉中國間諜、行賄疑雲 德國極右議員辦公室、住所遭突擊搜索

2025/09/11 21:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國檢方11日突擊搜索聯邦議院極右派「另類選擇黨」（AfD）議員克拉（Maximilian Krah）辦公室，搜索行動是檢方調查他涉嫌接受中國賄賂的一環。

《法新社》11日報導，檢方是在國會解除克拉的司法豁免權後，展開搜索行動；國會聲明表示已解除克拉的豁免權，「准許執行法院的搜索和查扣令」。德勒斯登檢方也證實，11日搜索克拉位於柏林國會大廈的辦公室，以及他在德勒斯登的住所和業務據點，搜索行動獲得歐盟司法合作機構「歐洲檢察署」（Eurojust）和比利時的司法單位支援。

2019年到今年3月擔任歐洲議會議員的克拉，長期以來因其據稱與中國有關的疑雲而成為外界揣測焦點。去年4月，他的歐洲議會議員助理郭建（Jian Guo），因涉嫌為北京從事間諜活動，在布魯塞爾遭逮捕。檢方指控德國籍的郭建，任職於克拉的布魯塞爾辦公室時，為中國情報部門工作。

今年5月，德勒斯登檢察官就與中國提供資金有關連的洗錢與受賄嫌疑，對克拉展開調查。德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）引述調查文件報導，克拉光是在2019年到2022年間，就疑似透過與郭建關係密切的公司，收受逾5萬歐元（約177萬台幣）。

克拉11日在社群平台發文，批評針對他的相關指控「荒謬、捏造，並且是完全出於政治動機」，「搜索我的辦公室是企圖恫嚇」，他將積極為自己辯護。

德國另類選擇黨領袖韋德爾（Alice Weidel）與克魯帕拉（Tino Chrupalla）發表聲明，表示解除克拉的國會議員司法豁免權，「尤其突擊搜索其辦公室和私人場所」，「是非常嚴重的事」，要求司法單位盡速完成調查，並公布調查結果。郭建已於今年8月因涉嫌間諜活動案，在德勒斯登受審。

