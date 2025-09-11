為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    涉中國間諜、行賄疑雲 德國極右議員辦公室、住所遭突擊搜索

    德國極右派議員克拉。（法新社檔案照）

    德國極右派議員克拉。（法新社檔案照）

    2025/09/11 21:36

    〔編譯管淑平／綜合報導〕德國檢方11日突擊搜索聯邦議院極右派「另類選擇黨」（AfD）議員克拉（Maximilian Krah）辦公室，搜索行動是檢方調查他涉嫌接受中國賄賂的一環。

    《法新社》11日報導，檢方是在國會解除克拉的司法豁免權後，展開搜索行動；國會聲明表示已解除克拉的豁免權，「准許執行法院的搜索和查扣令」。德勒斯登檢方也證實，11日搜索克拉位於柏林國會大廈的辦公室，以及他在德勒斯登的住所和業務據點，搜索行動獲得歐盟司法合作機構「歐洲檢察署」（Eurojust）和比利時的司法單位支援。

    2019年到今年3月擔任歐洲議會議員的克拉，長期以來因其據稱與中國有關的疑雲而成為外界揣測焦點。去年4月，他的歐洲議會議員助理郭建（Jian Guo），因涉嫌為北京從事間諜活動，在布魯塞爾遭逮捕。檢方指控德國籍的郭建，任職於克拉的布魯塞爾辦公室時，為中國情報部門工作。

    今年5月，德勒斯登檢察官就與中國提供資金有關連的洗錢與受賄嫌疑，對克拉展開調查。德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）引述調查文件報導，克拉光是在2019年到2022年間，就疑似透過與郭建關係密切的公司，收受逾5萬歐元（約177萬台幣）。

    克拉11日在社群平台發文，批評針對他的相關指控「荒謬、捏造，並且是完全出於政治動機」，「搜索我的辦公室是企圖恫嚇」，他將積極為自己辯護。

    德國另類選擇黨領袖韋德爾（Alice Weidel）與克魯帕拉（Tino Chrupalla）發表聲明，表示解除克拉的國會議員司法豁免權，「尤其突擊搜索其辦公室和私人場所」，「是非常嚴重的事」，要求司法單位盡速完成調查，並公布調查結果。郭建已於今年8月因涉嫌間諜活動案，在德勒斯登受審。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播