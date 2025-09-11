為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    雨彈炸東京雨量破百毫米 JR地鐵站裡外都變水鄉澤國

    日本JR武藏小杉站裡面外面都淹水。（擷取自X平台）

    日本JR武藏小杉站裡面外面都淹水。（擷取自X平台）

    2025/09/11 21:16

    〔中央社〕日本關東地區今天受鋒面影響突然降下暴雨，東京都出現超過每小時100毫米的猛烈降雨，各地相繼傳出河川氾濫與淹水災情。社群媒體頻現受災畫面。JR武藏小杉站周邊成為水鄉澤國，還有地鐵臨時停駛，站內出現大批等待乘客。

    每日新聞、NHK報導，東京都與神奈川縣今天下午大氣狀況不穩定，氣象廳下午3時20分針對川崎市中原區發布「創紀錄短時間大雨情報」，指出觀測到數年才會發生一次的大雨，1小時雨量達到100毫米。

    東京都目黑區綠丘截至下午3時20分，1小時觀測到134毫米降雨。世田谷區截至下午2時30分，1小時降雨量達92毫米，創下當地觀測史上最大降雨。目黑川、妙正寺川等多條河川一度發布「氾濫危險情報」，幸好傍晚6時過後已經全部解除。

    交通網因為暴雨陷入混亂，東海道新幹道部分路段停駛。許多列車紛紛誤點或停駛，車站前排起長長的等候計程車隊伍。羽田機場也有多個航班因此延誤。

    根據JR東日本，川崎市中原區的JR武藏小杉站在下午4時左右，部分閘門因為淹水導致自動驗票機故障，站務人員趕緊開設人工窗口應對。JR南武線的川崎至立川路段一度停駛，約2小時30分之後才恢復營運。

    品川區截至下午3時30分為止，1小時內降下約120毫米雨量，也發布了「創紀錄短時間大雨情報」。由於擔心河川氾濫，品川區對立會川流域內的2個地區發布「緊急安全確保」指令。

    鋒面預計持續停滯，西日本與東日本明天仍維持不穩定的大氣狀態，可能出現伴隨打雷的強降雨，尤其是關東甲信與東海地區，可能出現每小時50毫米以上的局部強烈降雨。

    東日本直至今天深夜為止，必須警戒低窪地區淹水、河川水位上升或氾濫，以及土石流災害。東日本與西日本明天也要注意雷擊，以及龍捲風等突發強風。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播