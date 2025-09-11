雨彈炸東京雨量破百毫米 JR地鐵站裡外都變水鄉澤國
日本JR武藏小杉站裡面外面都淹水。（擷取自X平台）
〔中央社〕日本關東地區今天受鋒面影響突然降下暴雨，東京都出現超過每小時100毫米的猛烈降雨，各地相繼傳出河川氾濫與淹水災情。社群媒體頻現受災畫面。JR武藏小杉站周邊成為水鄉澤國，還有地鐵臨時停駛，站內出現大批等待乘客。
每日新聞、NHK報導，東京都與神奈川縣今天下午大氣狀況不穩定，氣象廳下午3時20分針對川崎市中原區發布「創紀錄短時間大雨情報」，指出觀測到數年才會發生一次的大雨，1小時雨量達到100毫米。
東京都目黑區綠丘截至下午3時20分，1小時觀測到134毫米降雨。世田谷區截至下午2時30分，1小時降雨量達92毫米，創下當地觀測史上最大降雨。目黑川、妙正寺川等多條河川一度發布「氾濫危險情報」，幸好傍晚6時過後已經全部解除。
交通網因為暴雨陷入混亂，東海道新幹道部分路段停駛。許多列車紛紛誤點或停駛，車站前排起長長的等候計程車隊伍。羽田機場也有多個航班因此延誤。
根據JR東日本，川崎市中原區的JR武藏小杉站在下午4時左右，部分閘門因為淹水導致自動驗票機故障，站務人員趕緊開設人工窗口應對。JR南武線的川崎至立川路段一度停駛，約2小時30分之後才恢復營運。
品川區截至下午3時30分為止，1小時內降下約120毫米雨量，也發布了「創紀錄短時間大雨情報」。由於擔心河川氾濫，品川區對立會川流域內的2個地區發布「緊急安全確保」指令。
鋒面預計持續停滯，西日本與東日本明天仍維持不穩定的大氣狀態，可能出現伴隨打雷的強降雨，尤其是關東甲信與東海地區，可能出現每小時50毫米以上的局部強烈降雨。
東日本直至今天深夜為止，必須警戒低窪地區淹水、河川水位上升或氾濫，以及土石流災害。東日本與西日本明天也要注意雷擊，以及龍捲風等突發強風。
武蔵小杉駅周辺 pic.twitter.com/oZEgXRIWOn— かぴばらちゃん （@kapibarachan__） September 11, 2025
【動画】冠水した武蔵小杉駅、水中に謎の茶色の物体が大量に浮遊しぶりぶりウンコ過ぎの事態 https://t.co/o49AScXW6B— エリー（ラビット速報管理人）フォロバ100中 （@elly_rabisoku） September 11, 2025
＞対岸の世田谷は多摩川の堤防を大幅に高くして対策したのに、川崎側はなにもしてないの？
＞川崎は下水と雨水が同じ配管を通ってるのでタワマン以外もウンコ水です pic.twitter.com/2Lxs1ytTid
Heavy rainfall has now caused flooding at Musashi-Kosugi Station in Japan.— Weather Monitor （@WeatherMonitors） September 11, 2025
武蔵小杉駅が冠水してます pic.twitter.com/dicKTW2Sbt
