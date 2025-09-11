為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    為川習會鋪路？ 美中防長、外長相繼通話 希望展開「建設性」互動

    美國總統川普（右）、中國國家主席習近平（左）。（法新社檔案照）

    2025/09/11 21:04

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國向俄羅斯購買石油，美國政府施壓之際，美國國務卿魯比歐10日卻與中國外交部長王毅通電話，魯比歐表示，希望與中國展開「建設性」互動。分析家認為，美、中防長、外長相繼對話，可能在為美國總統川普和中國國家主席習近平會面鋪路。

    美國國務院新聞稿指出，魯比歐在與王毅的通話中，「強調就一系列雙邊議題進行開放且具有建設性溝通」的重要性。中國官方媒體新華社報導，王毅形容兩人的通話「及時、必要，也富有成效」，不過，他也警告，「美方近來採取的消極言行，損害中方正當權益，干涉中國內政，不利於中美關係的改善與發展，中方明確反對，尤其在台灣等涉及中方核心利益問題上，美方務必謹言慎行」。

    在魯比歐、王毅通話前一天，美、中防長赫格塞斯、董軍9日才視訊通話。分析家指出，美中最高外交、國防官員接連對話，可能是朝兩國領袖會面邁出的「一小步」。根據中國外交部新聞稿，王毅在通話中表示，要進一步發揮元首外交，對中美關係的戰略引領作用，妥善管控分歧，探討務實合作，推動中美關係穩定發展。

    《法新社》11日引述新加坡南洋理工大學副教授駱明輝（Dylan Loh）看法，這些對話是「之前兩國領導人對話和姿態，以及貿易協議談判的延續」，「就我看來，這是正面的一小步」；新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）也說，這兩次通話「可能為川習會鋪路」。不過，這兩名學者都提醒，一切都還不明確，現在說川習即將會面，言之過早。

    研究東亞事務的日本創價大學教授林大偉（Lim Tai Wei）表示，在美中雙方敲定會談議程議題前，習近平不太可能確認和川普會面的日期與可能性，以免川習會談上出現任何「意外」。駱明輝表示，外界預期川、習兩人，或許會在出席10月底召開的亞太經合會（APEC）峰會期間會面。

