尼泊爾示威升級！17億希爾頓酒店燒成廢墟 林智群曝真實原因

尼泊爾的希爾頓飯店被抗議者縱火焚燒。（美聯社）

2025/09/11 21:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾近期爆發「Z世代示威」抗議，當地國會大廈、總理官邸皆遭縱火焚燒，連去（2024）年才啟用的希爾頓酒店（Hilton Kathmandu）也化為廢墟。對此，律師林智群直言，尼泊爾一直以來都貪污嚴重，「希爾頓酒店也因為高官有持股而被燒掉。」

尼泊爾政府日前封鎖社群媒體，導致26個社媒平台在本（9）月5日之後，包括X、Facebook與YouTube等，用戶皆無法使用，雖然當局的理由是這些企業未在尼泊爾註冊，但此舉被視為言論審查的手段，因此引發「Z世代示威」。

雖然尼泊爾政府出動了軍隊，首都加德滿都還出現全副武裝的士兵，但當地多棟政府大樓、媒體機構、國會大廈及總理官邸等，皆被縱火焚燒，連耗資80億尼泊爾盧比（約新台幣17億元），去年才啟用的希爾頓酒店，也化為廢墟。

目前，尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）已宣布辭職，而前總理卡納爾（Jhalanath Khanal）的妻子，則因民眾焚燒住家而被燒死。根據尼泊爾衛生部 （MoHP）統計，示威活動已造成30人死亡、逾千人受傷。

林智群今（11日）於臉書粉專表示，尼泊爾一直以來都是貪污嚴重、貧富不均、年輕人失業率高，「明明有一堆登山客跑去爬喜馬拉雅山，觀光收入卻都被貪官中飽私囊。」更提到，「希爾頓酒店，蓋了7年，花了近200億元，去年才完成，也因為高官有持股而被燒掉。」

