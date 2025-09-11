為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    尼泊爾示威升級！17億希爾頓酒店燒成廢墟 林智群曝真實原因

    尼泊爾的希爾頓飯店被抗議者縱火焚燒。（美聯社）

    尼泊爾的希爾頓飯店被抗議者縱火焚燒。（美聯社）

    2025/09/11 21:53

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾近期爆發「Z世代示威」抗議，當地國會大廈、總理官邸皆遭縱火焚燒，連去（2024）年才啟用的希爾頓酒店（Hilton Kathmandu）也化為廢墟。對此，律師林智群直言，尼泊爾一直以來都貪污嚴重，「希爾頓酒店也因為高官有持股而被燒掉。」

    尼泊爾政府日前封鎖社群媒體，導致26個社媒平台在本（9）月5日之後，包括X、Facebook與YouTube等，用戶皆無法使用，雖然當局的理由是這些企業未在尼泊爾註冊，但此舉被視為言論審查的手段，因此引發「Z世代示威」。

    雖然尼泊爾政府出動了軍隊，首都加德滿都還出現全副武裝的士兵，但當地多棟政府大樓、媒體機構、國會大廈及總理官邸等，皆被縱火焚燒，連耗資80億尼泊爾盧比（約新台幣17億元），去年才啟用的希爾頓酒店，也化為廢墟。

    目前，尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）已宣布辭職，而前總理卡納爾（Jhalanath Khanal）的妻子，則因民眾焚燒住家而被燒死。根據尼泊爾衛生部 （MoHP）統計，示威活動已造成30人死亡、逾千人受傷。

    林智群今（11日）於臉書粉專表示，尼泊爾一直以來都是貪污嚴重、貧富不均、年輕人失業率高，「明明有一堆登山客跑去爬喜馬拉雅山，觀光收入卻都被貪官中飽私囊。」更提到，「希爾頓酒店，蓋了7年，花了近200億元，去年才完成，也因為高官有持股而被燒掉。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播