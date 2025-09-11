為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    頂不住「社群之亂」 尼泊爾總統：盡快尋求解方

    1名民眾11日行經尼泊爾首都加德滿都的最高法院，法院大樓外還堆放著在稍早的示威抗議中被縱火燒掉的汽車殘骸。（法新社）

    2025/09/11 20:23

    〔編譯張沛元／綜合報導〕面對國家陷入把總理逼下台與國會大廈陷入火海的致命抗議，尼泊爾總統保德爾（Ramchandra Paudel）11日表示，他正在「盡快」尋求解方以結束這場危機。

    保德爾在聲明中指出，他正在協商以及竭盡一切努力，在憲法框架內尋找掙脫國家當前困境之道，「我呼籲各方要相信，我們正盡快尋求問題解方，以滿足抗議人士的要求。」

    73歲的尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）9日迫於「社群之亂」抗議請辭下台，目前下落不明。根據尼國憲法，80歲的總統保德爾應邀請國會最大黨黨魁組閣。

    保德爾還敦促尼國人「力行克制與合作，以維護國家和平與秩序」。

    為遏止網路仇恨、謠言與犯罪，尼國政府稍早要求各大社群媒體在本月3日以前向相關單位註冊，否則將被封；禁令5日上路，包括臉書（Facebook）、YouTube與X等社群媒體因此被封，大批尼國年輕人因此憤而走上街頭；儘管禁令已於8日深夜撤銷，但示威抗議卻未見止息，示威者與安全部隊爆發衝突造成至少22人死亡。

