尼泊爾暴動！政黨辦公室竟掛習近平肖像 抗議者超不屑扔火堆燒掉......

尼泊爾一名抗議民眾找到一幅習近平肖像，轉身直接丟到火堆焚燒。（圖翻攝自X平台）

2025/09/11 22:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾8日爆發反貪腐與反對社群平台禁令的大規模示威，民眾與軍警爆發激烈衝突，造成至少31死，逾千人受傷。雖然總理和總統都已被迫下台，但民眾怒火仍未平息，針對政府機構、官員住宅的破壞、縱火行動持續，昨（10日）網上瘋傳群眾強闖某政黨辦公室，找到中國國家主席習近平肖像，影片中的人不屑地把習的照片丟進火堆中焚燒，引發網路熱議。

本月8日，尼泊爾從首都加德滿都（Kathmandu）爆發蔓延全國的大規模示威，外界稱作「Z世代抗議運動」。這場運動起源於本月4日，尼泊爾政府以部分社交媒體公司未有遵守當局規例為由，宣布封禁26個社群平台，同時尼泊爾國內長期存在政二代特權、政府嚴重腐敗等問題，社群禁令順勢成為點燃全國示威的導火線。

這幾天包括國會大廈等多個政府機構，和多名現任、前任官員的住宅，遭群眾縱火破壞，該國前總理卡納爾（Jhalanath Khanal）的妻子、前第一夫人拉雅拉克希米·奇特拉卡爾（Rajyalaxmi Chitrakar）更因此受困火場，送醫傷重不治。尼泊爾政府第一時間也派出警察進行血腥鎮壓，今天（11日）最新消息指出，已知有31死，其中25名死者的身分已初步得到確認，另外有超過1千人受傷。

隨著各地暴力事件不斷升級，尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）和總統鮑德爾（Ram Chandra Poudel）都宣布辭職，親中的尼泊爾共產黨政權倒台，但民怨仍無法平息。值得一提的是，奧利日前才參加中國九三大閱兵，並與習近平見面，中方允諾要與尼泊爾共建高質量「一帶一路」合作，加強各領域互助互通，返國後4日宣布把歐美各大社群平台全部禁掉，唯獨不禁抖音（Tiktok）等中國社群，隨後引爆全國人民怒火，直接把政府機關給燒了，奧利自己也被迫下台。

昨天還有一段Tiktok影片被轉發，進而在其他社群瘋傳，影片中可以看到一群人在戶外燒東西，鏡頭前站著一名男子，手裡拿著的竟然是習近平的肖像，據稱抗議者表示，「掠奪尼泊爾人民的政黨辦公室裡，竟然掛著中國國家主席的照片！……把改變國家的希望寄託在這些領導人身上，就像做一件根本不可能的事一樣可笑！」該名抗議者說話，就轉身將習近平的照片，投入火堆中和其他東西一起燒掉。

有分析認為，尼泊爾人之所以對政府，甚至是共產主義如此反感，是因為該國作為佛教發源地（釋迦牟尼出生於尼泊爾南部藍毗尼，古印度迦毗羅衛國），其文化根基強調非暴力（Ahimsa，梵語）、慈悲與中道（佛教核心教義之一），塑造多元宗教共存的和諧社會，可是共產黨上台後全部變了樣，尼泊爾的社會結構和文化景觀發生劇烈轉變。

