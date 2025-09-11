建議青少年「數位宵禁」 法國國會委員會擬對TikTok提告

法國國會委員會調查短影音平台TikTok對未成年人的心理影響。（法新社檔案照）

2025/09/11 19:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國國會委員會調查短影音平台TikTok對未成年人心理影響，11日提出報告，建議禁止15歲以下兒童使用社群媒體，以及對15到18歲的青少年實施晚間10時到次日上午8時期間「數位宵禁」。該委員會主席另外表示，會以危及用戶為由，對社群平台TikTok提出告訴。

《法新社》11日報導，該委員會經過數月來，聽取家庭、社群平台高層以及網紅的證詞後，提出這份報告，報告建議，若社群媒體平台未在接下來3年內遵守歐洲法規，則禁用社群媒體的年齡提高到18歲以下者所有人。澳洲去年率全球之先，草擬法案，禁止16歲以下青少年使用社群媒體後，法國總統馬克宏辦公室就曾表態支持類似構想。

這個今年3月設立的委員會，設立緣由是去年7個家庭控告短影音平台TikTok，指其演算法使其孩子接觸到可能導致輕生的內容，委員會起初的任務，是了解TikTok對未成年人的心理影響。

除了提出上述建議，委員會主席德拉波特（Arthur Delaporte）向法新社表示，他也會以「危及（用戶）生命安全」為由，向檢方對TikTok提出刑事告訴。他說，「毫無疑問，平台明知出了問題，他們的演算法有問題，甚至在危及用戶上，有某種主動共謀」。報告主要執筆人、議員米勒（Laure Miller）指出，TikTok演算法以及致人成癮的設計，「已被其他社群平台仿效」。

母公司為中國「字節跳動」的TikTok強調，保護青少年用戶安全，是其「最優先要務」。該公司高層在聽證會上向該委員會表示，其平台以人工智慧（AI）技術強化內容管理，去年在法國攔截了98%違反平台規範的內容。不過，法國議員認為，這些措施仍不夠，而且TikTok的使用規範「非常容易規避」。

