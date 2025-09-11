超尷尬影片曝光！九三閱兵中國軍人竟當全校師生面獨自做「這件事」......
河南一間學校請來參加九三閱兵的校友，自己一人當著全校師生面前踢正步、喊口號，氣氛尷尬到極點。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國上週舉辦九三大閱兵，小粉紅看完愛國心爆棚，久久不能自已，不少地區還特地為參加閱兵的軍人舉行隆重的返鄉儀式。今天還有一段影片引發大批網友熱議，牆內竟然有學校請來參加九三閱兵的校友，自己一人當著全校師生面前踢正步、喊口號，氣氛尷尬到極點，全校還要配合給予熱烈鼓掌，讓牆外不少人看了直呼「尷尬癌」大爆發。
旅義華僑作家李穎今天（11日）在X平台「李老師不是你老師」分享一段附上「近距離感受閱兵風采」文字的影片，可以看到一名身穿軍服的女兵在校園內，當著全校師生的面前，獨自一人大喊口號、踢正步，過程中一度冷場，但最後全校還是相當給面子地給予掌聲。
請繼續往下閱讀...
李穎表示，事發於本月9日下午，河南省長垣市第一初級中學請到校友、參加九三閱兵的女民兵崔佳寧重返母校，和學弟妹分享自己參加閱兵訓練的感悟與收穫。
這段影片曝光後隨即引發熱議，「這不神經病嗎？」、「尷尬到極點」、「真的是有病」「活像隻高傲的母雞」、「盲猜是沒文化的當地領導要求，理由不外乎是為了展現中共國貧瘠的文化底蘊，想把這種反人類行為作為高大上文化」、「領袖閱完，領導閱，最後給村長閱」、「跟個傻子一樣」、「大家像看耍猴一樣看她表演，只有她還沉醉在其中」、「看耍猴嗎？一個人的閱兵表演？」、「每次閱兵都是幾千幾萬人，這麼抽象的表演沒見過」。
9月9日下午，河南长垣市第一初级中学迎来了一位特殊的校友——参加阅兵式的女民兵崔佳宁。她重返母校，与学弟学妹们分享了自己参加阅兵训练的感悟与收获，在校内引起了热烈反响。 pic.twitter.com/2zTK0mal1U— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） September 11, 2025
中國不少地區為參加閱兵的軍人舉行隆重的返鄉儀式。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）
熱門賽事、球星動態不漏接