逆統戰成功！台灣人「狂抖內+諧音哏」 中國抖音破防急祭「下車」令

2025/09/11 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕玩不起！中國抖音平台近來興起「上車舞」熱潮，用戶最低可用5毛（約新台幣2元）的價格，給任一團體直播抖內，讓主播唱出指定名字。一票台灣網友得知這類直播後，輪番課金抖內，狂刷台灣、中國政治人物名字或諧音，不僅導致直播間被封，更讓抖音平台緊急新增「下車令」，引發各界議論。

據悉，中國抖音最新團體直播形式，是結合過去中國人指導非洲民眾拍攝各種「用中文說指定內容」影片，以及抄襲南韓的一些深夜直播節目，這些節目會讓女主播穿上清涼裝扮跳舞，再配合抖內網友的指示做出指定動作。旋律魔性、動作誇張的「上車舞」是中國抖音團體直播獨有的互動方式，男女老少都會唱跳這種歌舞。

起初這種直播互動只在中國抖音上，被不少中國網友當成廉價又養眼的消遣娛樂。直到相關影片在今年9月初左右，被一些台灣網友陸續分享到社群平台Threads，意外掀起熱烈討論，眾人得知只需要課金抖內，就有機會被主播們唱出抖內用戶輸入的「名字」，紛紛用VPN「翻牆」註冊中國版抖音，帶給中國抖音始料未及的惡搞歪風。

綜合Threads用戶與多名反共YouTuber分享，原本台灣網友僅單純尋找主播外型符合自己喜好的直播間，讓對方唱出自己、伴侶或親朋好友的名字。然而，習慣在日常生活「調侃任何政治人物」的台灣網友們，開始輸入黃國昌、柯文哲、賴清德，甚至用諧音輸入中國領導人習近平的名字，讓整個直播間滿滿極具創意的「逆統戰」畫面。

這種把大踩中國「文字獄紅線」行為，立即讓許多願意收錢照做的抖音直播間，陸續出現強制關閉、帳戶永久被封殺等情況，就連人氣極高的女團「SK月亮湖217」也不例外。據悉，目前「SK月亮湖217」已臨時停止跳上車舞，改成2對2不唱歌的跳舞PK或個人直播，而且直播間的連結只能透過粉絲口耳相傳才能找到。

另外，綜合中媒報導，中國政府原本近日就要針對抖音的團體直播內容，制定大量禁令，包含直播帶貨、刺激消費等收割粉絲行為。而大量台灣用戶在短時間內，透過直播的「隨機」、「即時性」等不可控機制，讓中國抖音無法透過濾系統，事前抹消包含「近平寶寶」在內的大量敏感用詞，這情況疑似讓抖音官方緊急增訂全新禁令。

目前中國抖音用戶之間流傳數張新禁令公告截圖，在「不規範團播玩法」類違規案例的部分，禁止透過唱唸改編等形式，在直播間口播展示用戶暱稱或手機尾號等個人訊息，以及旁白描述的誘導打賞行為，如「上車舞」、「電話舞」、「坐坐舞」。另外，公告舉例違規話術，像是「@用戶暱稱＋寶寶請上車，XXX，下一位。」

此外，有不少小粉紅與部分親中人士得知心愛的廉價娛樂被台灣人惡搞到消失，氣得怒轟台灣人應永久滾出中國抖音。也有中國網友疑惑，為何多數年輕台灣人每次課金抖內金額「非常驚人」，卻仍有錢吃飯，與中國政府聲稱台灣同胞在民進黨惡政下，每天過得食不飽腹、窮困潦倒，需靠祖國武統台灣拯救的情況，似乎有不小的落差。

對於抖音直播間被台灣人「玩壞」的情況，許多為逃離中共政權迫害、長年旅居海外的前中國網友們對此吐槽，被利用來洗腦親中人士、文化統戰台灣工具之一的中國抖音，應該從未沒過自己有一天，會被自1987年解嚴後，從小到大生活在言埨自由環境的台灣人，用非常單純、沒有任何惡意攻擊用詞出現的言埨自由給「逆統戰」成功。

