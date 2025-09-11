為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美國網紅澳洲徒手抓鱷魚「鎖喉」引公憤 昆士蘭州要重罰

    澳洲鱷魚。（法新社檔案照）

    澳洲鱷魚。（法新社檔案照）

    2025/09/11 18:21

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國一名網紅近日貼出他在澳洲昆士蘭州，赤手空拳與鱷魚搏鬥、還「鎖喉」的影片，吸引點閱率，這段影片引起澳洲執法單位注意，譴責這種行為「極度危險且違法」，已經展開調查。

    美國網紅霍斯頓（Mike Holston）貼出他與鹹水、淡水鱷魚搏鬥的片段，其中一段影片是他在水中單手掐住鱷魚頸部，他手肘正在流血，霍斯頓說「牠咬到我，但我也抓住牠了」。另一段畫面是他從船上跳入一處灌木叢生的水道，追一隻鱷魚，之後與之搏鬥。

    這些影片吸引數百萬次點閱，霍斯頓表示這些影片是「教育性質」。但是影片貼出後在澳洲引起公憤，依昆士蘭州法，干擾鹹水鱷魚最高可罰3萬7500澳幣（約75萬台幣）。

    昆士蘭州政府環境部門10日表示，正「積極調查」這2段影片，「這種行為極為危險，而且違法」，州府正研究強力執法選項，包括處以罰鍰，以嚇阻類似行為。昆士蘭州州長克里沙傅利（David Crisafulli）直言這名網紅是個「蠢蛋」。霍斯頓未回應昆士蘭州政府的批評。

    澳洲嚴格保護其著名的動植物多樣性，擅自干擾可能面臨重罰。今年3月另一名美國網紅因被拍到騷擾小袋熊，同樣引起爭議。

    政府數字估計，在昆士蘭州一片範圍廣大的「鱷魚之鄉」（Croc Country），棲息2萬到3萬隻鹹水鱷魚，屬於受保護或易受威脅物種，並曾發生攻擊人類事件。昆士蘭州政府呼籲民眾，除非受過訓練並獲得批准，否則不得嘗試捕捉鱷魚。

